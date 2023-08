Mancini "Ho obiettivi importanti per il Fano"

Benedetto Mancini, è vero che lei è il nuovo proprietario dell’Alma Juventus Fano?

"Abbiamo firmato un compromesso perché poi il passaggio si farà una volta determinato il valore economico che è diverso a seconda che il Fano vada in Serie C o resti in Serie D".

Una trattativa quindi da chiudere? Come è andata con Russo?

"Si è svolta tra persone corrette, non ci sono in ballo cifre esagerate, siamo restati con i piedi per terra. Ma la mia intenzione è comunque di chiudere quanto prima, ed io resto fiducioso che il Fano possa essere ripescato". Quando pensa di venire a Fano?

"Guardi ho un problema con mio padre, ma se risolvo tutto penso di venire oggi o al più tardi mercoledì. Il direttore Cogliandro mi ha fissato un appuntamento con il Sindaco e ci tengo a spiegare le cose a voce perché spesso quello che si dice non corrisponde a verità".

Certo quando si prende una nuova società bisogna dare spiegazioni soprattutto ai tifosi. Anche per spiegare quanto è successo a lei in passato…

"Io ho preso il Latina il 27 dicembre 2016 e la Procura di Latina ha dichiarato il fallimento il 29 dicembre. Ho cercato di fare il traghettatore partecipando all’asta e offrendo 720mila euro, ma c’erano sulle spalle 6 milioni di euro di debiti che non avevo fatto io. E poi quando retrocedi in C non hai la stessa mutualità della Serie B per cercare di ripianare i debiti. Io nel Latina ho speso 250mila euro per concludere la stagione della B e nel processo ancora in corso sono parte lesa".

Poi c’è stato il Catania…

"Sono stato l’unico a presentarmi all’asta versando 357mila euro per l’esercizio provvisorio poi improvvisamente mi hanno chiesto il saldo dopo qualche giorno e mi hanno fatto decadere…".

Infine la vicenda del Giarre… "Ho preso il Giarre, che era una società già morta, anche per una sorta di rivincita sul Catania. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso e ordinato la riammissione ma la Lega non ha concretizzato la decisione. Allora ho alzato bandiera bianca, poi sono stato accusato di non essermi presentato al Tribunale federale perché invece di ricorrere ai gradi della giustizia sportiva mi sono rivolto subito a quella ordinaria. Per questo mi hanno deferito chiedendo 18 mesi di inibizione".

Come imprenditore di cosa si occupa?

"Faccio trading di materie prime con una società all’estero. Commercio latte in polvere, canna da zucchero, cemento, queste cose qua...".

E il calcio?

"Lo sport è fondamentale e il calcio è quello che ha più appeal fra i giovani, per cui mi piace creare occasioni per i giovani, scuole, settori giovanili...". Ma lei intende prendere tutto il Fano, e con quali progetti?

"Si, il 100%. L’obiettivo in Serie C è fare un campionato tranquillo con una buona squadra. Se rimaniamo in Serie D bisogna subito puntare alla promozione, perché prima se ne esce e meglio è. Anche se spendi il 20% in più lo fai per vincere e andare subito sopra. Per cui bisogna portare degli ottimi over, cinque o sei, che possono fare spogliatoio, anche perché abbiamo una buona base di under. Io dico che se credi in un progetto devi andare avanti, con l’aiuto di tutti. I dirigenti a Fano con Cogliandro in testa restano poi porterò un team manager come Riccardo Ronca che ho avuto a Latina, bravo a risolvere i problemi, e come consulente per il mercato Gianfranco Mannarelli".

Insomma avanti col Fano?

"Si, andremo avanti anche coi ricorsi fino al Consiglio di Stato perché la ragioni del Fano ci sono tutte. Dicono che mancano le autentiche dei calciatori che sono state accettate dalla serie D ma non dalla C. Anche se ci sono i bonifici a testimoniare del pagamento. Bisogna sapere che ci sono tanti motivi per cui un giocatore non ti rilascia un’autentica, per cui io dico che bisogna cercare un altro modo per dimostrare che gli ho versato i soldi. Per questo io e l’avvocato Filippo Corsi siamo fiduciosi".