Manuel Bertoni, un nuovo coach a Pesaro per il vivaio Carpegna Prosciutto

Manuel Bertoni è la novità dello staff tecnico nel settore giovanile della Carpegna Prosciutto. Sarà l’assistente sia della formazione Under 19, che sarà ancora diretta da Giovanni Luminati, sia dell’Under 17 che invece non sarà più diretta da Paolo Calbini, che vuole prendersi una pausa. Bertoni allenerà poi in prima persona la formazione dei 20062007 che sarà iscritta alla serie D, ripetendo la positiva esperienza di un anno fa. Per il giovane coach di Marotta, che l’anno scorso allenava la formazione Under 15 d’Eccellenza di Senigallia e faceva anche parte dello staff della prima squadra in serie B, si apre una nuova avventura nel club faro della regione.

"E’ un vero onore poter entrare a far parte di un settore giovanile e di una società come questa. Ringrazio lo staff dirigenziale e tecnico per avermi cercato e per l’opportunità offertami. Lavoro ed entusiasmo saranno le mie parole d’ordine per ripagare la fiducia. Non vedo l’ora di iniziare". Walter Magnifico, referente tecnico del settore giovanile gli dà un caloroso benvenuto: "Siamo felici di inserire un giovane coach, ma molto preparato come Manuel, nel nostro staff. Ha intrapreso questo percorso con grande professionalità e, senza dubbio, il cammino con la Vuelle si svilupperà con successo per entrambe le parti".

e.f.