Manuela Gorini super: subito medaglia d’oro

Un albero di Natale carico di medaglie quello della Fight Fit - De La Riva di Pesaro nel recente "Roma Challenge" di Brazilian jiu jitsu svoltosi nella capitale. Questa volta c’era una sola atleta in gara per la squadra: Manuela Gorini, che ha portato per la prima volta al femminile i colori della De La Riva sul tatami di gara italiani. L’atleta di Pesaro, al suo debutto in una competizione ufficiale, ha gareggiato nella categoria cinture bianche pesi mediomassimi dimostrando subito le sue qualità.

Nella prima parte di giornata, dedicata alle competizioni senza kimono, del tutto incurante della propria inesperienza in contesti competitivi, Gorini ha immediatamente conquistato una incredibile medaglia d’oro di categoria vincendo ai punti nella fase finale un incontro molto tirato. Nella competizione pomeridiana con il kimono, Gorini ha guadagnato l’accesso alle semifinali dominando nettamente la sua avversaria nel quarto di finale e vincendo con amplissimo margine. In semifinale, specialmente a causa della stanchezza accumulata nelle due precedenti contese, si è arresa ai punti alla sua avversaria dopo un incontro equilibrato, guadagnando comunque una prestigiosa medaglia di bronzo.

Giornata che si è dunque chiusa con un’importante quanto inattesa doppietta di medaglie, che, oltre al risultato in sé, sono ancora più significative, spiega una nota del club "alla luce del fatto che si tratta delle prime che vengono portate a casa, nel jiu jitsu pesarese, da un’atleta femminile, a riprova di come le arti marziali si stiano finalmente sempre più aprendo per superare il pregiudizio che le vede come una questione riservata esclusivamente all’universo maschile: non è così, e questi risultati ne sono una piccola ma significativa, quantomeno a livello locale, testimonianza, che si spera possa portare nuove praticanti a sperimentarlo".

l.d.