Manuelli del San Cristoforo concede il bis e alza il trofeo, Faccondini da primato

Weekend da sogno per le bocce del Pesarese nelle gare disputatesi in due giornate a Casenuove di Osimo. In particolare nella giornata era in programma la seconda edizione del Trofeo dei 1500, gara individuale riservata soltanto ai campionissimi di categoria A che prende il nome dall’alta posta in palio (1500 euro) destinata al vincitore. E a vincere, per la seconda volta consecutiva, il trofeo è stato Gianluca Manuelli (San Cristoforo Fano) che già nel 2022 si era aggiudicato i millecinquecento euro in palio. Una finale strepitosa quella tra Manuelli e il secondo classificato, Giuliano Di Nicola (Sant’Angelo Montegrillo Perugia). Partita mozzafiato giocata punto a punto con sorpasso in extremis di Manuelli che s’imponeva 12-11. Giocate di altissima qualità da parte dei due protagonisti con bocciate al volo di Manuelli e raffate di Di Nicola che hanno provocato l’applauso del numeroso pubblico presente. La super gara di categoria A era stata preceduta dalla dodicesima edizione del Trofeo Edil 3C, gara individuale divisa nella competizione per giocatori di categoria B e in quella per giocatori di categorie CD. Anche qui successi dei giocatori della provincia di Pesaro-Urbino. Nella categoria B ha vinto Daniele Faccondini (Rinascita Villa Ceccolini) mentre ha conquistato il quarto posto Antonio Subissati (Metaurense Calcinelli). Anche nella gara per le categorie CD il successo è finito nella provincia di Pesaro grazie a Nicola Pazzaglia (Metaurense Calcinelli) che in finale ha sconfitto Davide D’Amelio (Pergolese).

l.d.