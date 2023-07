Manzini si laurea cintura nera 3° dan di taekwondo

Manzini supera un’altra barriera laureandosi cintura nera 3° dan. Agli esami per il passaggio di grado delle cinture nere l’atleta paralimpico dell’ Activa Kombat si è presentato per l’ultimo esame. "Marco ha sostenuto la prova a davanti una commissione regionale Fita - racconta il suo maestro, Luca Fontana -. La prova consisteva nell’esecuzione di due forme, una sequenza di tecniche, anche in rotazione, portate ai colpitori: l’ha superata brillantemente". Manzini pratica taekwondo con costanza dal 2016 ed è riuscito a superare tutti gli esami per i vari gradi di cintura, dalla bianca alla nera 3° dan. E’ campione italiano in carica ed è stato tre volte vice campione d’italia, bronzo ai campionati europei. Il 17 luglio alle 21 sarà premiato sul palco della Palla.