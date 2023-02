Maraia avvisa la Vis: "Lucca vuole il riscatto"

Da 53 anni la Vis non perde a Lucca e questa lunga tradizione sarebbe il caso di conservarla anche in una domenica dove, purtroppo al solito, i punti peseranno non poco da una parte e dall’altra. Se Pesaro infatti non può scherzare un minuto con la classifica, altrettanto Lucca che non vuole perdere il treno playoff. Umori contrapposti con un ex nel mezzo, quel Fedato chiamato a guidare l’attacco biancorosso oggi, orfano di Gerardi, e al cui fianco potrebbe esserci uno come Sanogo, nel caso Brevi pensi a giocare in velocità sulla difesa avversaria, oppure Enem se vorrà dare più peso specifico al reparto. Per il resto il tecnico ha annunciato novità a causa delle varie defezioni, specie a centrocampo dove Valdifiori dovrebbe giocare in luogo di Coppola, altro squalificato, e al fianco di Aucelli sempre che l’allenatore non voglia ripescare Astrologo. Sugli esterni uno tra Zoia e Borsoi e, dall’altra parte Ghazoini oppure St Clair. La difesa potrebbe essere interamente over con l’unico dubbio di Gavazzi e Bakayoko. Dettagli, perché al di là di chi scende in campo, servirà una Vis al solito attenta a limitare l’avversario e i rischi di subire gol, considerato che per rifarlo bisogna sempre sudare parecchio.

A Lucca l’allenatore Maraia chiama la squadra alla concentrazione ("L’ingresso del nuovo proprietario del club deve essere uno stimolo e non una distrazione") e chiede il riscatto all’1-3 con la Recanatese: "Quella di una settimana fa non è stata una delle migliori partite, condizionata negativamente da due o tre episodi un po’ inusuali anche per noi. Il fatto che non siamo riusciti a fare una partita brillante è dipeso solo da noi ed è stato accentuato da quei due-tre episodi veramente incredibili. La squadra ha voglia di dimostrare che non è assolutamente quella di domenica e mi aspetto la stessa reazione avuta dopo Fermo, quando vincemmo con il Cesena".

Quanto alla Vis, "è un avversario complicato, di categoria, fisico, che bada molto al concreto e viene da parecchi risultati utili. È un momento favorevole per loro e quindi sarà la classica partita dove bisogna avere molta pazienza, ma anche determinazione: ci sarà da scardinare una linea difensiva molto compatta e unita con giocatori fisici e di carattere. Non sarà facile, ma dobbiamo provarci con tutte le nostre forze e caratteristiche per andare a trovare la soluzione migliore per cercare di vincere". Il tecnico resta vago sulla formazione: "In attacco rientra anche Rizzo Pinna e il numero di giocatori offensivi è ancora più ampio. In fase realizzativa non si riesce a concretizzare, non tanto a produrre. Cerchiamo di trovare il modo per produrre le occasioni da gol e poi è chiaro che lì non può sempre andarti male come con il San Donato e il Rimini. L’infermeria finalmente è svuotata ed è tornato ad allenarsi anche Pirola. Siamo al completo e avere tutti i ragazzi è una notizia senza dubbio positiva. Perché di qui alla fine ci sarà bisogno di tutti".

Così in campo,

stadio "Porta Elisa" ore 17,30

LUCCHESE: Cucchietti; Alagna, Tiritiello, Benassai, Visconti; Tumbarello, Franco, Mastalli; Panico, Fabbrini, Bruzzaniti. All.Maraia. A disp. Coletta, Galletti, Di Quinzio, Ferro, Rizzo Pinna, D’Ancona, Merletti

VIS : Farroni, Rossoni, Ghazoini, Bakayoko, Tonucci, Aucelli, Valdifiori, Zoia, Fedato, St Clair, Sanogo. All.Brevi. A disp. Campana, Gavazzi, Astrologo, Borsoi, Venerandi, Ngom, Enem

Arbitra Pacella di Roma 2.

d.e.