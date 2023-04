Marcelinho, chi si rivede Grande ex per l’Italservice

Dopo il pareggio di Dosson e la sosta dovuta agli impegni della Nazionale, l’Italservice si ributta in campionato. Dopo la settimana di riposo inizia la volata finale con Pesaro che vuole a tutti i costi evitare i playout, mantenendo la categoria senza passare per lo spareggio. Ad oggi, Pesaro (30 punti) giocherebbe il playout con la 360GG Monastir (26). La zona al sole dista quattro lunghezze. Capitan Tonidandel e compagni fanno la corsa su più squadre, ovvero Ciampino Aniene, Real San Giuseppe e Fortitudo Pomezia, tutte a quota 34 con Pomezia che conta una gara in meno, da recuperare il 14 aprile sul campo della Feldi Eboli. Il rush finale scatterà oggi con il big match casalingo contro l’Olimpus Roma. Si gioca alle 20,30. Poi sarà tempo di turno infrasettimanale martedì 25 aprile ad Avellino, con la Sandro Abate, sempre alle 20,30. Le ultime due giornate si giocheranno in contemporanea. Domenica 30 aprile i biancorossi ospiteranno la Feldi Eboli, si parte alle 18,15. Poi sabato 6 maggio è in programma la trasferta veneta in casa del Petrarca. La sfida è alle 18. Finora l’Italservice ha sempre venduto la pelle a caro prezzo. Fare calcoli è inutile, bisogna continuare a muovere la classifica, a conquistare punti sempre e ovunque. Non sarà facile, ma se mister Fulvio Colini riesce ad avere la squadra al completo tutto sarà più agevole. Ed ora testa a stasera contro l’Olimpus dell’ex Marcelinho. b.t.