Marchi c’è, Audax ko

PERGOLESE

1

PIOBBICO

0

PERGOLESE: Masci, Salciccia, Anastasi, Di Pietro, Lattanzi, Savelli, Carbonari, Marchi, Montanari, Martellucci, Sebastianelli All. Guiducci.

AUDAX PIOBBICO: Lucarelli, Fiorucci N., Aluigi F., Di Muccio, Vampa, Bravi, Stefani, Fiorucci U. (15’ st Capi),, Silvestri (27’ st Luzi), Patrignani, Aluigi M. All. Sarti.

Arbitro: Negusanti di Pesaro

Rete: 45’ Marchi.

Nonostante un Audax Piobbico mai domo e capace di tenere la contesa in bilico, specie nella prima parte, grazie ad una ammirevole forza di volontà, la Pergolese supera l’ostacolo grazie alla rete realizzata da Marchi al 45’ del primo tempo e raccoglie tre punti preziosi per continuare a restare nell’alta classifica. Attualmente i locali sono in zona playoff a braccetto con il Lunano a quota 30 punti.

In avvio di gara, sono stati proprio gli ospiti, in formazione fortemente rimaneggiata, a creare non pochi grattacapi ai blasonati rivali ma proprio al termine della prima parte di gara arrivava il gol di Marchi a decidere una partita combattuta.

Nella ripresa mister Sarti provava a lanciare le forze fresche ancora a disposizione in campo, senza però creare pericoli di sorta alla squadra locale che riusciva a contenere i tentativi di rimonta avversari. Nel Piobbico in evidenza soprattutto Fiorucci N. e Aluigi F.; nella Pergolese su tutti Marchi e Montanari autori di una gara di spessore. Buono l’arbitraggio.

Ecco la nuova classifica: Falco Acqualagna 35; Vismara 34; Athletico Tavullia 32; Lunano, Pergolese 30; Real Metauro Osteria Nuova 29; Real Altofoglia 24; Avis Montecalvo 21; Pesaro Calcio 18; Santa Veneranda 16; Laurentina 15; Audax Piobbico 14; Maior, Tavernelle 13; Mercatellese 11.