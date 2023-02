Marco Gaggi si presenta: nuovo team ad Arcore pronto per il Mondiale

Marco Gaggi ha radunato la sua squadra al Kartodromo PGK indoor di Camerano in vista del Mondiale Supersport 300 della Superbike. Il diciannovenne pilota fanese gareggerà per il Team BrCorse di Arcore dopo l’esperienza con gli spagnoli del Viñales Racing Team. La sua nuova squadra, capeggiata da Andrea Stefano Brambilla, è scesa dalla Lombardia per essere presente all’evento, all’interno del quale Marco Gaggi ha consegnato dei bellissimi premi ad ognuno dei suoi partners. Sono stati così premiati anche l’osteopata Fabrizio Renzoni, il preparatore atletico Elia Renzoni, il consulente tecnico Marco Urani, la social media manager Chiara Mancini, l’addetto stampa Massimiliano Barbadoro, il grafico Alessandro Giura e gli sponsor ActionGiromari, Dolce Impresa Edile, Enoteca Biagioli, Montanari Trasporti, Nauticoliver, Net It Be, Polverco e Termoidraulica 2.0. Sempre in sella ad una Yamaha R3 e con l’amato numero 93 a spiccare nella livrea, Marco Gaggi scenderà presto in pista per i primi test ufficiali. Si attende invece l’annuncio da parte di Fim e Dorna del calendario definitivo di gare, che dovrebbe annoverare un altro Gran Premio oltre a quelli pressoché certi di Assen in Olanda (22-23 aprile), Barcellona in Spagna (6-7 maggio), Misano in Italia (3-4 giugno), Most in Repubblica Ceca (29-30 luglio), Magny-Cours in Francia (9-10 settembre), Aragon in Spagna (23-24 settembre) e Portimao in Portogallo (30 settembre-1 ottobre).

l.d.