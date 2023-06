Marcuccio e Albertoni guidano Così la Papalini doma Perugia

La Papalini Baseball Pesaro nell’ultima partita del girone d’andata del campionato di serie C ha sbaragliato l’avversario Perugia con un punteggio senza appello di 13-3. Pesaro subisce la forte partenza del Perugia che con diverse valide incamera subito 3 punti sul tabellino. La risposta dei biancorossi però non tarda ad arrivare, grazie ad un attacco potente, ad un’ottima performance dei lanciatori e ad una buona difesa. Protagonisti indiscussi della serata sono stati i lanciatori Francesco Marcuccio e Diego Albertoni, che hanno tenuto sotto controllo gli avversari, permettendo loro solo tre punti nel corso dell’incontro. In particolare Marcuccio sta continuando a dimostrare grande precisione e controllo nel suo lancio, mettendo in difficoltà i battitori di Perugia. I biancorossi nella fase offensiva ispirati da Jesus Baro e Marco Celati sono stati capaci di capitalizzare gli errori difensivi di Perugia, segnando punti in momenti chiave dell’incontro. Dice il manager di Pesaro, Thomas Iacomucci: "Abbiamo giocato con grande determinazione e abbiamo sfruttato al massimo le nostre occasioni. È stato un grande risultato per noi e dimostra che siamo una squadra competitiva". Il maltempo non ha permesso il disputarsi dell’incontro contro lo Junior Rimini. Domenica prima di ritorno con il Riccione.

b.t.