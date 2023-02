Maretto trascina l’under 19 contro Forlì

Neppure le assenze bloccano la marcia inarrestabile della Papalini Carpegna Prosciutto under 19 la quale, priva di Sablich e Stazzonelli, soffre un po’ più del solito ma batte Forlì seconda in classifica grazie a un ottimo primo e terzo quarto scavando un solco sufficiente per chiudere il conto (71-54). Con l’assenza dei due aggregati alla prima squadra, tocca a Maretto (foto), autore di 24 punti, prendere le redini della formazione allenata da Giovanni Luminati, supportato poi dalle ottime prestazioni da Mamadou Dia (13 punti) e Francesco Siepi. Grande vittoria anche per l’altra formazione di Pesaro, il Bramante, che con un super secondo tempo da 21-34 rimonta il -4 dell’intervallo e sbanca il PalaRossini di Ancona, rimanendo agganciata al treno delle inseguitrici della Vuelle con 7 vittorie e 7 sconfitte (a quattro punti da Forlì); decisivo per i biancoblu il duo Stefani-Nicolini, autori rispettivamente di 18 e 17 punti.

L’under 17 di coach Calbini è invece chiamata al riscatto dopo il primo stop stagionale al PalaScherma di Ancona di martedì scorso: questa sera alle 18.20 i biancorossi torneranno in campo a Baia Flaminia per il match contro Metauro Basket, da vincere per tenere il primo posto in risposta alla Stamura Ancona, vincente a Porto Sant’Elpidio 66-74. Debacle incredibile per l’under 15 di Mattia Costa che priva del capitano Selvatici, di Leonardi e del nazionale Sakine perde la prima partita in campionato sul campo di Jesi penultima per 69-62; diventerà decisiva per il primo posto la trasferta di Porto Sant’Elpidio, ora a pari merito con la Vuelle con una sconfitta a testa. Torna alla vittoria infine l’under 14 allenata da Enzo Belloni che dopo tre sconfitte in fila al fotofinish, ritrova la gioia dei due punti grazie alla vittoria in trasferta a Senigallia per 54-69. Non riesce a sbloccarsi invece l’Italservice Loreto, che perde 90-26 a Fermo e rimane ultima in classifica.

Leonardo Selvatici