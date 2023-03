Marinucci tricolore

Si sono svolti al Palaindoor di Ancona i campionati italiani Master, Over 35. Ottimi risultati sono arrivati da parte di due atlete pesaresi entrambe allenate da Antonio Savaia. Barbara Marinucci (foto con Savaia) tesserata per l’Endas di Cesena che si è laureata campionessa italiana nei 400 metri (59’’89, nuovo record regionale dell’Emilia Romagna) e nella staffetta 4x200 grazie a un recupero straordinario. Barbara ha vinto anche l’argento nei 200 metri (27’’35). Nella staffetta 4x200, oltre alla Marinucci, le altre tre frazioniste erano Serena Sbarzaglia, Francesca Monti e Manuela Casadei. Infine ha conquistato la medaglia d’argento anche l’altra atleta pesarese, la mezzofondista Valeria Baldassarri, tesserata per la società Gabbi Bologna, che sui 1500 piani, nella categoria SF40, ha chiuso in 4’59’’. l.d.