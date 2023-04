Marotta cerca ossigeno, Fermignano i playoff

Oggi in Promozione per la tredicesima giornata di ritorno si giocano sei pare. Questo il programma.

Atletico Mondolfo Marotta-Fermignanese. Paolo Pretelli direttore sportivo del Mondolfo-Marotta cosi presenta la partita: "Una gara aperta ad ogni risultato, entrambe le squadre stanno lottando per l’obiettivo stagionale, Fermignano seppur un po’ attardato vuole raggiungere i play off mentre noi abbiamo bisogno di ossigeno dopo un solo punto racimolato in otto gare. Entrambe le compagini hanno avuto la scossa del cambio in panchina prima della sosta". Nell’Atletico non ci sono defezioni (ore 16,30). Arbitro Francesco Tasso (Macerata).

Cagliese-Vigor Castelfidardo. (ore 15,30). La Cagliese per incamerare punti al fine della salvezza ha necessità di cogliere il successo, gli ospiti dal canto loro se vogliono continuare a sperare nel raggiungimento dei playoff non possono perdere. Riccardo Pierpaoli e Riccardo Cicci della Cagliese non ci saranno per squalifica. Match da tripla. Arbitro Mattia Gasparoni (Iesi).

Gabicce Gradara-Valfoglia. (ore 15,30). I locali vengono da 4 vittorie consecutive. "Incontriamo un avversario con molti giovani e giocatori esperti assai validi come Cenciarini, uno dei migliori terzini mancini del campionato, di personalità, che non molla mai fino alla fine – osserva il mister del Gabicce Vergoni – allenata bene da un tecnico come Bebo Angelini che stimo molto perché fa sempre giocare bene le sue squadre. Dovremo giocare al massimo. Del resto non abbiamo alternative pur essendo il nostro calendario impegnativo perché abbiamo in casa lo scontro diretto contro la Vigor Castelfidardo e l’Urbania e in trasferta contro i Portuali: per mettere al sicuro i playoff dobbiamo collezionare altre quattro vittorie ed un pareggio". Riguardo all’infermeria, nel Gabicce mancherà ancora Pierri, in dubbio Domini. Nel Valfoglia assenti per squalifica: Ignacio Valler e Marco Pagniello (Valfoglia), arbitra Enrico Spadoni (Pesaro).

Moie Vallesina-Barbara (ore 16,30). Gli ospiti hanno necessità di raccogliere il massimo dei risultati per uscir fuori dalla zona pericolante. Match tra due squadre che praticano un buon calcio. Arbitro Simone Malascorta (Iesi).

S.Costanzo-Urbania (ore 16,30). Il mister dell’Urbania Mirco Omiccioli commenta: "Queste sono le partite più difficili da preparare perché se non si affrontano con il piglio giusto e grandi motivazioni si può andare incontro a brutte sorprese fermo restando che il San Costanzo sta onorando e facendo buone prestazioni". Arbitro Alfred Tavani (Iesi).

S.Orso-Villa S.Martino (ore 16,30). "Affrontiamo un Villa S.Martino assetato di punti – dice il trainer del S.Orso Pierangelo Fulgini – e non sarà sicuramente una partita semplice, dobbiamo ritrovare la giusta determinazione se vogliamo rendere questo nostro campionato ancora più importante". "Partita molto delicata – osserva dalla parte del Villa San Martino il diesse Luca Bocci – abbiamo bisogno di ritornare a fare punti, in queste due settimane la squadra ha lavorato bene e abbiamo quasi l’intera rosa a disposizione, speriamo di vedere una bella partita, contro un avversario a cui vanno fatti solo i complimenti". Un’assenza per parte dovuta ad una giornata di squalifica: Francesco Tartaglia (Villa San Martino) e Francesco Maria Messina (S.Orso). Arbitro Mirko Ciccioli (Fermo).

In programma per domani alle ore 16,30 : Biagio Nazzaro-Portuali Ancona e K Sport Montecchio. O.Marzocca. Osserva un turno di riposo l’Osimo Stazione.

Amedeo Pisciolini