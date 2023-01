Marotta-Villa, derby vero

In Promozione quattro anticipi (ore 15).

Atletico Mondolfo Marotta-Villa San Martino. Derby importante per la classifica. "Un derby difficile anche se giochiamo in casa – ammette il diesse del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli – il Villa San Martino viene da ben sette risultati utili ed è una squadra rinforzata rispetto all’andata e in un buon momento di forma. Riguardo noi, ci sono delle defezioni, tra cui il centravanti Cordella in dubbio a causa di una botta rimediata a Urbania. Speriamo in una direzione di gara di grande personalità". Non potrà sedersi in panchina per squalifica (fino all’8 di febbraio) l’allenatore dell’Atletico Mondolfo Marotta Alain Pompei. Arbitro Francesco Buttafoco di San Benedetto del Tronto. Fermignanese-Vigor Castelfidardo. Il direttore generale della Fermignanese Gabriele Di Lorenzi così presenta il match: "Partita difficile, contro una squadra ben allenata da mister Manisera, con tanti giocatori esperti. In questo momento il Castelfidardo ha 4 punti più dei nostri e sicuramente punta ad arrivare tra le prime 5, per confermare quello di buono fatto lo scorso anno. La Fermignanese nelle ultime 3 gare, due esterne ed una tra le mire amiche, ha totalizzato 7 punti, pertanto ne uscirà sicuramente una gara avvincente, perché entrambe le squadre giocano un buon calcio. Mister Teodori, salvo defezioni dell’ultimo momento, avrà tutti a disposizione e potrà o meno confermare l’undici iniziale che ha ben figurato nel campo ostico dei Portuali. La società, lo staff tecnico e gli atleti, credono molto di poter recuperare il terreno perso dalle prime, nella prima metà del campionato". Il Castelfidardo dovrà rinunciare gioco forza allo squalificato Michele Santoni. Arbitro Simone Malascorta di Jesi.

Moie Vallesina-Urbania. L’allenatore dell’Urbania Mirco Omiccioli, che oggi non sarà in panchina perché squalificato fino all’8 di febbraio. "Andiamo a Moie – dice Omiccioli – consapevoli che serve grande attenzione e spirito di sacrificio contro una squadra che in casa sta costruendo le sue fortune e che stanno attraversando un buon momento". Arbitro Matteo Chiariotti di Macerata.

Barbara-O.Marzocca. Due squadre bisognose di punti (specialmente gli ospiti). Arbitro Andrea Eletto di Macerata.

Domani. Si giocheranno domani, sempre alle 15, le restanti quattro gare: Biagio Nazzaro-Sant’Orso; Cagliese-San Costanzo; Gabicce Gradara-Osimo Stazione: i padroni di casa che potranno disporre di Mani al rientro dopo la squalifica, sono reduci da 9 risultati utili. L’Osimo Stazione in trasferta ha incamerato 4 punti sul totale di 18. Valfoglia-Portuali calcio Ancona, gli ospiti saranno privi dello squalificato Mascambruni. Osserverà un turno di riposo la capolista Ka Sport Montecchio.

Amedeo Pisciolini