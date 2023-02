Martignago e Cori pericoli in attacco

Venticinque punti, a meno quattro dalla Vis Pesaro. E’ questa la fotografia della classifica dei grigi, prossimi avversari dei biancorossi al "Moccagatta" in un match dal sapore di crocevia per entrambe le squadre. I piemontesi dell’ex Castelfidardo Lauro, chiamato a sostituire Rebuffi (esonerato), sono reduci dalla sconfitta per 1-0 nella tana della Torres e non vincono dal 28 gennaio scorso (0-1 a Carrara): da lì in poi, 1 pareggio (San Donato) e 3 sconfitte (Rimini, Pontedera e appunto Torres). Tre particolari: i piemontesi faticano negli scontri diretti, soffrono puntualmente il primo quarto d’ora di gara e devono fare i conti con una sequenza importante di infortuni, tra i quali quelli di Sabbione, Pagani, Pellegrini e Speranza. A cui si aggiunge l’assenza del terzino Nunzella, fermato per un turno dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni. In attacco, infine, attenzione alla verve di Cori (già nel mirino della Vis nel mercato invernale) e ai gol di Martignago (7) e Galeandro (3).