Masetti e Renni ok nelle gare dei master

I pesaresi Anna Maria Masetti e Leonardo Renni hanno partecipato ad una manifestazione podistica a Veroli, percorso di 20 chilometri. "E’ stata una esperienza emozionante", ha detto Renni ha impiegato il tempo finale di 2 ore e 31 minuti vincendo la medaglia d’argento per la categoria Master M65, mentre Anna Maria Masetti, con il tempo di 2 ore e 57 minuti ha conquistato la medaglia d’oro per la categoria master F60. La manifestazione era inserita nel calendario dei campionati Aics 2023, per l’assegnazione dei titoli nazionali di Trail medium. I due runner di Pesaro vantano nel loro palmares innumerevoli successi nei vari Campionati italiani e su varie distanze.

l.d.