Master ok a Ravenna

Successi in serie per gli atleti mater di Sport Village a 21° Trofeo Masters Città di Ravenna. Hanno vinto l’oro Claudia Guetti nei 200 misti, Giovanna Bruni e Luca Casiraghi nei 100 rana, l’ argento invece è andato a Claudia Guetti nei 100 rana, Luca Casiraghi nei 100 stile e Michael Francesconi nei 50 dorso. Infine tre bronzi con Paolo Vedovi nei 200 stile, Roberto Ferri nei 50 delfino e Matteo Bettoni nei 100 stile con un buon 1’01’03’’. "Ottima è stata l’organizzazione del Team Romagna", dice il presidente di Sport Village Andrea Sebastianelli. La manifestazione tra l’altro si è conclusa con una staffetta 4x100 disputata da Bettoni, Francesconi, Barberini e Di Carmine. "Nonostante le difficoltà di una gara in vasca lunga in un periodo di allenamenti in corta ci siamo ben comportati", sottolinea Sebastianelli. Il tecnico Matteo Bruzzesi aggiunge: "Sono orgoglioso per i risultati ottenuti dai miei atleti e dalle mie atlete. La squadra si allena sempre con passione e dedizione durante la settimana e queste prestazione di Ravenna sono il frutto dell’impegno e della costanza".

b.t.