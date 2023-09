Mattia Costa nuovo responsabile U19 a Pesaro per difendere la Next Gen

Parte lunedì alle 20.45 in Baia Flaminia la stagione giovanile della Papalini Carpegna Prosciutto, con l’under 19 impegnata contro Star Bologna. L’allenatore sarà sempre Giovanni Luminati, nonostante l’impegno in serie A come assistente, con i 2005 che saranno affiancati dai 2006 e dai due fuoriquota 2004 Stazzonelli e Maretto (aggregati alla prima squadra). Nel ponte dal 30 ottobre al 1° novembre e poi a dicembre (26-28) l’U19 sarà impegnata nella Next Gen, a Varese prima e Biella poi; l’obiettivo è di provare a conquistare le Final Eight, in programma dal 22 al 24 febbraio a Trento per difendere il titolo conquistato a Napoli l’anno scorso. Gruppo molto interessante quello dell’Under 17, allenato dal nuovo responsabile del vivaio Mattia Costa (foto) e Manuel Bertoni, dove 2007 e 2008 hanno chiuso il primo mese insieme con una bella prova amichevole contro la Fortitudo: "In questo periodo abbiamo iniziato a lavorare sia individualmente che di squadra per cercare di migliorare come singoli e come gruppo - dice -. Il lavoro è incentrato sull’aspetto tecnico-tattico cercando di far crescere il gruppo, contemporaneamente alla cura dell’aspetto del conoscersi per creare amalgama e avere piacere di stare assieme". L’under 17 debutterà giovedì prossimo in casa contro Foligno. Chiudono l’attività del settore giovanile i 2009 in Under 15, sempre allenati dalla coppia Costa-Bertoni: "Sono ragazzi che si apprestano a misurarsi per la prima volta in un campionato di Eccellenza; vogliamo che crescano fisicamente e tecnicamente misurandosi con le migliori squadre della regione. I ragazzi hanno iniziato subito a lavorare con serietà e impegno, e ora, tramite le partite e il confronto con le altre squadre, vedremo a che punto siamo del percorso".

Leonardo Selvatici