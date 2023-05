Mattia, la stoccata è tricolore

Il pesarese Mattia Pedone è campione italiano nella categoria master per l’anno 2023 nella specialità della spada. Pedone ha vinto nella categoria 1 (40+ anni) a Cagliari domenica scorsa dove si sono svolti i Campionati Italiani Master di scherma. Ben 651 gli atleti che hanno incrociato le lame alla ricerca dei titoli individuali e a squadre in palio in Sardegna per questa grande festa della scherma italiana riservata ai veterani. Per le Marche la kermesse sportiva si è chiusa nel migliore dei modi con la bellissima vittoria di Mattia Pedone nella gara di spada maschile. L’atleta che rappresenta i colori del Club Scherma Pesaro in finale ha superato per 10-9 Federico Bollati della Scherma Pavia che si è classificato al secondo posto. Nella stessa gara, l’altro spadista pesarese Matteo Bugari ha chiuso al 20° posto. La realtà della scherma a Pesaro ha una grande tradizione e dopo tanti anni è tornata a fare parlare di sè grazie allo spadista Mattia Pedone che ha conquistato un titolo tricolore.

b.t.