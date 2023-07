Mazzola, gran ritorno per la Vuelle "E’ stata dura ma ho il fuoco dentro"

Mazzola, dov’eravamo rimasti?

"A sei mesi dall’operazione al tendine d’Achille inizio a vedere la luce. I test e il lavoro sul campo stanno andando tutti bene. E’ stato un periodo abbastanza duro, lungo e di sacrifici ma io sono un tipo che quando ha un problema tira fuori il 100% da se stesso per recuperare e il mio unico obiettivo dopo l’infortunio è stato quello di tornare a disposizione per la Vuelle il meglio possibile".

Qual è stata la parte più difficile?

"L’aspetto mentale, che mi ha costretto a stare lontano dal mio mondo, il campo. Ma adesso ho un bel fuoco dentro che ho alimentato e una voglia pazzesca di giocare".

Sarà pronto per il raduno?

"In teoria dovrei esserci ma meglio non mettersi pressioni o scadenze. Ho parlato con la società e c’è fiducia da ambo le parti. Sento spesso il dottor Zini, che mi ha operato e mi segue da quando avevo vent’anni. Mi ripeteva sempre: Valerio, ti voglio a Pesaro. E alla fine ci sono arrivato davvero".

Un momento importante di questo periodo?

"La prima volta che sono tornato al palasport. Ho dovuto reimparare a camminare e quando mi hanno dato l’ok per guidare la prima cosa che ho fatto è stato venire a una partita. Ne avevo bisogno e l’accoglienza è stata straordinaria. Anzi, voglio dire una cosa: Pesaro è la piazza che mi ha dato di più come riscontro umano, persino più di Venezia, dove pure ho vinto uno scudetto. In quei 4 mesi fantastici, in cui stavo anche giocando bene, mi sono sentito tanto amato e spero che continui così".

Come giudichi il finale di stagione?

"La squadra mi è sembrata in riserva, non è colpa di nessuno, la rosa era ristretta e si sono spese molte energie. Ma la conquista dei playoff e la ciliegina della vittoria in garatre con Milano rispecchia ciò che stavamo costruendo. Ripartiamo con quell’entusiasmo".

Già parlato con Buscaglia?

"Sì, ho fatto una lunga chiacchierata col nuovo coach e gli ho detto che sono fortemente motivato e voglio andare in forma il prima possibile. Mi ha risposto che ha bisogno di una persona come me nello spogliatoio e mi fa piacere perché mi ha già inquadrato. E anche la prospettiva tecnica che mi ha descritto mi piace: mi ha prospettato il ruolo di 4 ma anche di 5 tattico per aprire il campo, cosa che stava funzionando l’anno scorso, quindi lo faccio volentieri. Sono anche fiero che punti tanto su noi italiani, sarà interessante vedere che gruppo verrà fuori".

Ritroverai Baioni come vice: che ne pensi?

"Sono contentissimo, ho lavorato divinamente con lui a Venezia sui fondamentali, mi ha aiutato molto. Era nostalgico rispetto a Pesaro, ci dicevamo sempre che dovevamo aprire un chiringuito sulla spiaggia e credo sia fantastico per lui poter tornare a fare il lavoro che ama vicino alla sua famiglia".

Intanto in questi mesi di stop Valerio è diventato il dottor Mazzola: ci racconti?

"A marzo mi sono laureato in Scienze Motorie e adesso sono iscritto alla magistrale in Scienze della Nutrizione umana, materia che mi piace tantissimo perché sono sempre stato molto ligio rispetto all’alimentazione sana che può prolungare la carriera di un atleta. Vorrei fare il nutrizionista, è il mio piano B per quando smetterò di giocare".

Elisabetta Ferri