Mazzola, l’uomo in più per la Vuelle: "Pronti per una nuova avventura"

Prove generali per Brescia al completo. Ieri la Vuelle ha reintegrato sia Scott Bamforth che Gavin Schilling e in questi ultimi giorni che restano, prima della trasferta che aprirà il campionato, Buscaglia cercherà di sistemare gli automatismi che aveva fatto funzionare in buona parte anche senza di loro. Due protagonisti in più, entrambi di grande peso, uno perché nel progetto steso sulla carta rappresenta la prima punta dell’attacco, l’altro perché nello stesso disegno tecnico doveva proteggere la difesa e garantire i rimbalzi. L’uomo in più, nel frattempo, potrebbe essere quello che tutti i tifosi aspettano come un grande ritorno, cioè Valerio Mazzola, che aveva dovuto abbandonare la squadra lo scorso Natale per l’infortunio al tendine d’Achille.

"Ormai non ci penso più, sono molto contento perché sto lavorando tanto, riesco a spingere bene e sto migliorando giorno dopo giorno – racconta il giocatore -. Oggi le mie prestazioni non sono ancora al livello dell’anno scorso, ma sono fiducioso per i mesi che ci aspettano". Durante il precampionato la squadra ha cercato di compattarsi il più possibile grazie anche ad uno spirito collettivo che appare già più che discreto: "Abbiamo fatto il possibile finora per creare un vero amalgama fra noi, possiamo fare meglio di così ma bisogna fare in fretta perché in questo campionato non si può sprecare neanche una cartuccia, bisogna essere pronti dalla prima giornata. Siamo tutti curiosi di scoprire che tipo di squadra siamo quando conta veramente e come reagiremo ai momenti di difficoltà, ma anche a quelli belli. Insomma, un’altra avventura da vivere insieme".

Una truppa che ha la sua spina dorsale nei giocatori indigeni. "E’ stata una precisa scelta della società quella di puntare ancora sullo stesso gruppo di italiani che aveva fatto bene l’anno scorso, sperando che paghi ancora – è l’auspicio di Mazzola -. Siamo un bel gruppo composto da tanti bravi ragazzi, magari ci servirebbe una testa calda che ogni tanto ci scuota". Magari potrebbe essere Totè col suo carattere fumantino, che è stato uno dei protagonisti delle partite amichevoli e di sicuro non ama farsi mettere i piedi in testa.

A Brescia la squadra sfoggerà la nuova divisa che sarà presentata domani pomeriggio alle 17 nel cortile dei Musei Civici di Pesaro (Piazzale Toschi Mosca). A fare da modelli saranno il capitano Matteo Tambone e Quincy Ford, che verranno introdotti dai due presidenti, quello della Vuelle Ario Costa e quello del Consorzio Franco Arceci, oltre al brand ambassador Walter Magnifico e a Giovanni Prodi di Prodi Sport, dove presto saranno in vendita le divise ufficiali da gara. Per l’occasione saranno presenti anche il sindaco Matteo Ricci e il direttore generale di Pesaro 2024 – capitale italiana della cultura – Silvano Straccini. Il basket a Pesaro fa parte della cultura cittadina e si vuole cavalcare il binomio in vista di un anno speciale.

Elisabetta Ferri