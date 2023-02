E’ ora di spingere. La Megabox ritorna in campo dopo la pausa per la Final Eight di Coppa Italia. Si gioca oggi alle 17 al Palacarneroli di Urbino. L’avversaria di turno è Pinerolo. Questa partita è delicata per tanti motivi. Infatti il risultato potrebbe essere lo spartiacque del cammino delle tigri verso i playoff, l’obiettivo principale di questa stagione. Ecco perché coach Mafrici prima di questo delicato appuntamento ha dato alle sue ragazze qualche giorni di riposo. In modo tale che il gruppo abbia avuto modo di ricaricare le batterie per la volata finale. L’ambiente è sereno. La rosa è stata rinforzata, lo staff tecnico arricchito. Il club di Vallefoglia ha pensieri ambiziosi per il futuro, ma non vuole fare, giustamente, il passo più lungo della gamba. Quindi si guarda una partita alla volta. Oggi c’è Pinerolo, avversario tosto, ma non invincibile. "Pinerolo è la squadra che nell’ultima giornata ha dato del filo da torcere a Firenze, cioè uno dei nostri diretti concorrenti nella corsa ai play-off". Avvisa il tecnico delle biancoverdi. Senza contare che alla squadra di coach Michele Marchiaro servono punti per tirarsi fuori dall’ultimo posto in classifica, condiviso con Macerata. Le statistiche dicono, tra l’altro, che Pinerolo ha finora messo a segno più punti di Vallefoglia (953 contro 945) e può contare sul secondo miglior pacchetto del campionato (171 muri vincenti, subito dopo i 179 di Milano, con Vallefoglia che ne ha messi a segno 127), grazie alle perfomance di Anna Gray, terza nella classifica delle top blockers (56 attacchi murati finora). Occhio, infine, a Ilenia Moro, terza miglior ricevitrice: è dalle sue ottime percentuali che Pinerolo costruisce il suo attacco.

b.t.