Megabox, altro colpo in vista: Alice Degradi

Ed ora la Coppa. La post season, che porta a qualificare una squadra italiana per la Cev Challenge Cup, parte per la Megabox con il confronto diretto con Pinerolo. Si gioca al meglio delle tre gare. Il primo capitolo della saga è domani alle 18 a Urbino. Le tigri, none alla fine della stagione regolare, opposte alle pinelle, che hanno evitato la retrocessione solo all’ultima giornata. La settimana si è aperta con la conferma di Giulia Mancini: la centrale di Aprilia vestirà la maglia della Megabox anche per la prossima stagione. Si tratta della terza conferma annunciata da Vallefoglia, dopo quelle della capitana Kosheleva e dell’altra centrale Aleksic. Ottava nella classifica delle Top Blockers della Lega Femminile, Giulia aveva già espresso alcune settimane fa il desiderio di restare in biancoverde, prima della chiusura della stagione regolare. Una stagione segnata da alti e bassi. Coach Andrea Mafrici che a fine stagione sarà sostituito molto probabilmente da Andrea Pistola, non nasconde il suo rammarico e guarda indietro: "Sono convinto che in un paio di scontri diretti, a Busto Arsizio e con Casalmaggiore, non abbiamo espresso la nostra miglior pallavolo – dice – e sicuramente non abbiamo approcciato le partite con la giusta cattiveria agonistica, quello che invece mi sarei aspettato in questo tipo di incontri. Tutti dovremmo fare un esame di coscienza, me per primo – aggiunge – per capire cosa sia successo ed evitare che capiti ancora, anche perché c’è ancora una parte importante della stagione e non possiamo permetterci più certi errori".

Il riferimento è alla sfida con Pinerolo e a quelle che eventualmente seguiranno. "Le motivazioni sono enormi – fa notare il tecnico di Vallefoglia –: giocare per un posto in Europa è qualcosa di estremamente importante e credo che abbiamo le carte in regola per provarci. Sta a noi dimostrarlo". Di fronte c’è Pinerolo una squadra in fiducia e che ha fatto un ottimo finale di stagione, mettendo in difficoltà formazioni più accreditate come Conegliano, Casalmaggiore e Bergamo. Hanno disputato un ottimo girone di ritorno. Mafrici si aspetta una partita difficile e individua la gara 1 come quella fondamentale: "Andare a giocare a casa loro non è semplice, hanno un tifo molto caldo e che si fa sentire: arrivare con un’ipotetica vittoria ci darebbe molte più possibilità". Il ritorno è fissato per mercoledì prossimo.

Mercato. Alla corte del presidente Ivano Angeli la prossima stagione potrebbe arrivare, oltre alla regista olandese Laura Dijkema da Macerata, anche Alice Degradi. La schiacciatrice ha giocato a Pesaro 2016-2017. Attualmemte è in forza tra le fila del Busto Arsizio.

b.t.