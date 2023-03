"Megabox, colpa di tutti In campo troppa tensione"

E adesso? Quella con Casalmaggiore è stata la sconfitta più bruciante finora della stagione. La Megabox ha perso con la diretta concorrente alla corsa per un posto nei playoff. Nel turno in cui invece Perugia ha battuto Firenze, altra avversaria che ha le stesse ambizioni di Vallefoglia. Uno stop che è difficile da digerire, anche perché è stata proprio la squadra del presidente Ivano Angeli a regalare punti preziosi alle padrone di casa. "Conosco le ragazze e so come hanno lavorato per preparare la partita che sapevamo essere determinante ai fini della classifica – spiega Alessio Simone, direttore sportivo e viceallenatore della Megabox –. A una settimana intensa in palestra è seguita purtroppo una brutta prestazione. C’era troppa tensione, che diversamente a quanto era successo a Firenze (vittoria al tie-break) e con Bergamo (3-1) non si è trasformata in una prova efficace, nessun fondamentale ha dato responso positivo e, invece, c’è stato tanto disordine". Confusione e poca lucidità che, nonostante tutto, ha portato la Megabox a giocarsi il secondo set, perdendolo ai vantaggi, e a recuperare nell’ultimo parziale il break di 5 punti delle locali. E forse da qui che bisogna provare a ripartire. Anche se adesso la situazione è critica e lo staff tecnico è deluso con le ragazze, ma anche con se stesso: "Non si salva nessuno: né le giocatrici né noi dello staff. Tutti insieme dobbiamo tornare a lavorare a testa bassa per onorare società e tifosi", aggiunge Simone. La matematica ancora non condanna le biancoverdi. La zona playoff è ancora a sei punti, ma la fine della stagione regolare è sempre più vicina: mancano solo quattro giornate ed è verosimile che l’obiettivo di Vallefoglia possa ora diventare la qualificazione alla Challenge Cup. Traguardo che passa attraverso un complesso meccanismo di spareggi con le squadre eliminate al primo turno dei playoff. "Dobbiamo guardare a noi stessi, inutile fare la corsa su chi ci sta davanti – conclude Simone –. C’è bisogno di cancellare con i fatti e senza fare proclami il pomeriggio con Casalmaggiore". Sabato al PalaCarneroli arriva Chieri che è la quarta forza del campionato, insieme a Novara. "Dobbiamo sicuramente giocare in maniera diversa, essere concentrati dalla prima battuta e mostrare coraggio – conclude direttore sportivo e viceallenatore delle pesaresi –. Siamo delusi per la sconfitta di domenica, ma lo sport ci dà sempre occasioni per recuperare". E sabato è l’occasione giusta.

b.t.