Megabox, con Scandicci per aprire la porta playoff

Altro scalino da salire per tentare di aprire la porta dei playoff. La Megabox domenica alle 17,30 ospiterà al PalaCarneroli di Urbino la Savino Del Bene Scandicci, terza forza del campionato. Le toscane si presenteranno con la nuova regista Yao Di. Trentuno anni, l’alzatrice cinese sbarca in Europa e in Italia per la prima volta nella sua carriera, lasciando la formazione del Tianjin Nuzi Paiqiu Dui, con cui si è recentemente laureata campionessa di Cina, centrando il suo settimo successo nel massimo campionato del Sol Levante.

Non è certo se il coach delle avversarie Barbolini la metterà subito in campo in un ruolo così importante, ma intanto prenderà il posto di Ofelia Malinov, palleggiatrice e campione d’Europa. A confermare la volontà della società toscana di provare a puntare diritto allo scudetto (3 sole partite perse finora) e alla Coppa Cev, dove sono vicini i quarti di finale grazie al netto successo di Scandicci martedì a Zagabria. Ma la squadra di Vallefoglia deve guardare solo a sé stessa. "Ci stiamo preparando con la giusta attenzione e la consapevolezza che incontreremo una squadra molto forte e organizzata, grazie al roster molto ampio che consente soluzioni di altissimo valore – dice il coach biancoverde Mafrici -. Non sarà semplice giocare contro di loro, ma ce la metteremo tutta per cercare di esprimere al meglio il nostro gioco".

Le tigri hanno avuto una settimana intera per integrare ancor meglio in organico Drews, Furlan e Lázaro. L’americana già a Cuneo ha avuto un approccio molto positivo, ma i suoi margini di crescita sono ancora ampi. Anche le altre due new entry stanno lavorando sodo e sono pronte a dare il loro contributo probabilmente già da domenica davanti al pubblico amico. Dall’altra parte il tecnico della Savino del Bene, Barbolini, è prudente e parla di "una trasferta difficile per Scandicci" che arriva sotto i Torricini con una striscia aperta di otto vittorie tra campionato e coppa e con la cinese Zhu Ting, premiata dalla Lega come mvp of the Month. Nel solo mese di dicembre l’attaccante dagli occhi a mandorla ha messo a segno 63 punti e 5 muri ed ha avuto il 46% di percentuale offensiva. Al suo fianco ci sono giocatrici di altrettanto calibro: Antropova, seconda fra le top acer del campionato (24 servizi-punto), l’azzurra Pietrini (75 punti stagionali all’attivo) e la centrale statunitense Washington (80 punti finora). La Megabox è consapevole che per centrare il primo obiettivo stagionale, i playoff, deve assolutamente muovere la classifica. Solo continuando a macinare punti si può infatti guadagnare l’accesso all’ambita griglia scudetto. "Dovremo giocarcela con la giusta serenità – chiude Mafrici -, prendendoci qualche rischio soprattutto in battuta e in attacco".

b.t.