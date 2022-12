Megabox divora Macerata, sono punti d’oro

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: D’Odorico 13, Aleksic 8, Hancock 6, Kosheleva 16, Mancini 10, Piani 6, Sirressi (L), Lutz ne, Carraro, Papa ne, Barbero, Berti ne, Borrelli (L) ne. All. Mafrici.

CF BALDUCCI HR MACERATA: Ricci 2, Fiesoli 4, Cosi 5, Malik 13, Abbott 9, Molinaro 5, Fiori (L), Quarchioni ne, Okenwa ne, Milanova ne, Poli ne, Dijkema, Napodano, Greco (L) ne. All. Paniconi.

Arbitri: Frapiccini e Luciani. Parziali: 25-16 (22’); 25–21 (26’); 25–17 (27’). Spettatori: 530. Mvp: Hancock.

Domenica che brilla come oro per la Megabox. La squadra di Vallefoglia davanti al suo pubblico si aggiudica il derby marchigiano, chiude il girone di andata con una vittoria rotonda e guarda con ottimismo alla griglia playoff, ora più vicina. Macerata è stata zittita dalle tigri che hanno subito aggredito le ospiti. Una partita senza storia, sempre in mano alle biancoverdi che hanno giocato con sicurezza e fluidità. Le padrone di casa hanno demolito l’attacco avversario alzando muri insormontabili. Bene anche la regìa di Hancock che ha servito palloni micidiali per le maceratesi, fragili anche in battuta. La Balducci ha provato a fermare la corsa delle locali, ma attende l’inserimento dell’ultima arrivata, l’alzatrice l’olandese Dijkema. Il team del presidente Ivano Angeli ha controllato tutti i tre: impeccabile il muro-difesa, con 4 block di Mancini e 3 a testa di Aleksic e Hancock, ma soprattutto la lucidità nei momenti più delicati del match. Proprio Hancock sfoggia una delle sue migliori partite in maglia Megabox, trovando risposte solide in Kosheleva (17 punti), D’Odorico (13 punti), Mancini (9 punti) e Aleksic (8 punti). Nel primo set entrambe le formazioni rischiano tanto al servizio e il parziale prosegue con equilibrio fino all’8-12.

Poi c’è solo la Megabox. Cambio di campo ancora equilibrato. È nuovamente il muro di Vallefoglia a fare la differenza (18-16). Funziona anche il servizio e le tigri volano. Terzo set fotocopia dei precedenti. Sul 24-16 capitano Kosheleva mette tutti d’accordo e chiude pariziale e match. "Questa vittoria ha una grande importanza per la nostra classifica ed è frutto di un grande lavoro", così Micha Hancock. "Abbiamo fatto molta fatica in attacco - spiega Beatrice Molinari di Macerata -. La Megabox ha un muro molto solido e noi in battuta potevamo spingere di più".

b.t.