Megabox dopo il ko Papa: "Ce la siamo giocata alla pari"

Sconfitta indolore per la Megabox. Scandicci è di un altro pianeta. Ma le tigri hanno lottato come leonesse. Alla fine le toscane sono passate al PalaCarneroli per 3-1, ma per coach Mafrici ci sono stati tanti spunti positivi per guardare con ottimismo al futuro del campionato. Del resto la seconda giornata di ritorno ha detto che c’è un gruppo di 5 squadre che lotta per lo scudetto, 3 squadre che puntano a salvarsi e tutte le altre che spingono per entrare nella griglia dei playoff e, tra queste, c’è a pieno titolo Vallefoglia che è uscita a testa alta dal match con la Savino del Bene. "Siamo sicuramente in crescita e dobbiamo continuare così, c’è voglia di fare bene quindi penso che ci siano i presupposti per fare un buon girone di ritorno", dice Valeria Papa, che domenica scorsa ha avuto il compito di sostituire Kosheleva che era ko per un virus. Le avversarie di turno sono state costruire per competere per lo scudetto. "Effettivamente, per gran parte della partita ce la siamo giocata alla pari – conferma la schiacciatrice genovese –. Sono un’ottima squadra e con loro non puoi permetterti di calare mai l’attenzione: quando ci è successo, hanno preso qualche punto di vantaggio che poi è stato difficile recuperare". Un incontro dove però è mancata, a tratti, la battuta. Anche se il punteggio finale è bugiardo. "Siamo partite molto aggressive, anche in battuta e anche nel muro e nella difesa siamo state precise, riuscendo a metterle di difficoltà. Loro poi sono cresciute e noi abbiamo perso un po’ di lucidità in alcune situazioni, però siamo state lì fino alla fine".

b.t.