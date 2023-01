Megabox, Drews: "Orgogliosa di questo gruppo Possiamo ancora tirar fuori tutto il potenziale"

VALLEFOGLIA

di Beatrice Terenzi

Al suo debutto in maglia biancoverde ha buttato giù 19 punti e tanta qualità, contribuendo alla vittoria al tie-break della Megabox a Cuneo. Andrea Carrie Drews nuova opposta statunitense delle tigri non a caso ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo.

Andrea, detta Annie, come giudica il tuo debutto con la squadra di Vallefoglia?

"Non è stato perfetto ma sono felice per la vittoria. Ovviamente, in questo momento non mi sento nella condizione ottimale, visto che sono mesi in cui non gareggio, ma sono sicura che la forma arriverà con il tempo e con il duro lavoro. Mi sono sentita alla grande appena ho cominciato a giocare".

Come si sta trovando nella Megabox?

"Mi sono sentita subito a mio agio: l’organizzazione, lo staff, le ragazze sono stati tutti meravigliosi. Sono molto ottimista per il futuro della nostra squadra. Sono convinta che abbiamo tante possibilità e che possiamo migliorare ancora per tirar fuori tutto il nostro potenziale. Sono veramente entusiasta di essere parte di questo gruppo".

Quale apporto pensa di dare alla squadra?

"So di essere sia un’attaccante e di avere al mio fianco una regista e una battitrice forte. Hancock ed io ci siamo sempre trovate a nostro agio, ci siamo sempre intese quando abbiamo giocato con la nazionale americana.

Personalmente ho guadagnato molta esperienza nelle situazioni di alta pressione e spero di contribuire con la mia forza quando ce ne sarà bisogno". E invece con coach Mafrici? "Ho sentito il suo rispetto e la sua comprensione, dal primissimo momento in cui sono arrivata. Lavora molto per comprendere le giocatrici, ma soprattutto per aiutarci tutte a raggiungere il nostro potenziale come squadra. Sono entusiasta di continuare a lavorare con lui".

Se dovesse presentarsi come atleta e come persona cosa direbbe?

"Le risposte a queste due domande si somigliano per molti aspetti che mi riguardano: trovo ispirazione per la vita dal duro lavoro, grazie al rapporto che si ha con la gente, divertendomi e migliorando in qualsiasi cosa in cui mi sto impegnando e a cui sto dedicando del tempo. Credo che proprio quando faccio questo mi sento maggiormente me stessa, sia nella pallavolo che nella vita".

Rispetto ad altri campionati dove ha giocato, per esempio quello giapponese o americano, quale è il livello di quello italiano?

"Certamente il campionato italiano è quello che ha il livello più alto nel mondo. Il Giappone è stato meraviglioso per il mio sviluppo, un campionato dove la ricezione è incredibile, dal punto di vista della velocità e per la difesa. Il campionato italiano attrae le migliori giocatrici di tutto il mondo ed ogni volta, in ogni partita, viene combattuta una battaglia. Sono grata per la varietà di esperienze, ma soprattutto sono entusiasta visto che mi metto in gioco per questa stagione e spero anche nelle successive", chiude il martello a stelle e strisce nata a Elkhart nell’Indiana il giorno di Natale del 1993.