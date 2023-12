Megabox: è mancato un po’ di coraggio

Una sconfitta, seppur a testa alta, è sempre una sconfitta. Ma quella subìta dalla Megabox a Conegliano ha un valore diverso. Prima di tutto le tigri hanno dato del filo da torcere alle campionesse d’Italia in carica. E nel secondo set, inoltre, sul -2 (19-21) la gara stava per essere riaperta. Le venete hanno comunque dimostrato di meritare un ruolino di marcia ancora immacolato. Ma dall’altra parte c’era un Vallefoglia che magari con un maggiore coraggio avrebbe potuto cambiare le sorti del match. A pensarla così coach Andrea Pistola che analizza l’incontro con queste parole: "La sconfitta ci sta con una squadra del genere, peccato però non avere gettato in campo un po’ di coraggio e di voglia di rischiare in più. Partite come questa vanno affrontate con un atteggiamento meno timoroso, a tratti abbiamo mostrato cose interessanti ma resta un po’ di rammarico".

Intanto la società del presidente Ivano Angeli ha accolto tra le sue fila la palleggiatrice russa Viktoriia Kobzar, 1.84, nata il 16 ottobre 2004. Cresciuta nel Severyanka (Lega B russa), viene da una famiglia di pallavolisti: il padre Andrey è stato giocatore professionista; la madre Alla ha allenato a livello giovanile anche con la nazionale russa ed è stata la sua prima allenatrice; il fratello maggiore Igor è palleggiatore dello Zenit San Pietroburgo. Sino a poche settimane, Viktoriia giocava con le campionesse di Francia del Volero Le Cannet, squadra dove ha militato anche nella stagione 202223, con cui ha vinto scudetto e Supercoppa nazionale. In precedenza, ha giocato una stagione per la squadra del Territorio Federale Sirius, in Russia. Con le nazionali giovanili, ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali Under 19, aggiudicandosi anche il premio di miglior palleggiatrice della competizione. Si è inoltre distinta vincendo i Campionati europei Under 17 e la medaglia di bronzo ai Campionati mondiali Under 20 e agli Europei Under 16. Pistola sull’arrivo della nuova palleggiatrice Viktoriia Kobzar aggiunge: "È difficile sbilanciarsi in un giudizio, visto che ha fatto un solo allenamento con noi. Sicuramente ci aspettiamo un contributo di qualità una volta inserita negli schemi della squadra". Ora il calendario propone alla Megabox un confronto diretto di grande importanza sabato 16 dicembre alle 20.30 al Pala Megabox: l’avversaria, la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, deve assolutamente far punti per staccarsi della zona calda della classifica, ma ha altrettanto bisogno della vittoria la squadra di Vallefoglia in piena lotta per entrare nelle prime otto classificate al termine del girone di andata e conquistare l’ammissione ai Quarti di finale di Coppa Italia. L’incontro sarà trasmesso in diretta Tv su RaiSport.

b.t.