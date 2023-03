Megabox guarda avanti

Nonostante la vittoria per 3-2 a Perugia, la Megabox perde il treno per entrare nella griglia playoff che era il primo obiettivo stagionale. Ad analizzare questa situazione è il presidente della società di Vallefoglia, Ivano Angeli: "Ci è mancata la continuità durante l’intera stagione. E la gara con Perugia è la fotografia di quello che abbiamo dimostrato: la squadra sembrava padrona assoluta della partita, poi si è spenta improvvisamente e ha faticato per arrivare fino in fondo e vincere". Non è infatti la prima volta che le tigri smettono di affondare le unghie e facendosi di conseguenza "mangiare" dalle avversarie: "Quest’anno purtroppo è successo diverse volte – prosegue il numero uno del club biancoverde -e questo ci ha fatto perdere punti preziosi. Chi ci sta immediatamente davanti forse non è più forte, ma è stato più continuo".

Il massimo dirigente però resta positivo: "Ma voglio guardare al bicchiere mezzo pieno: sappiamo cosa serve per fare un altro piccolo salto in avanti, come squadra e come società, e ci stiamo muovendo in questa direzione. Abbiamo l’obbligo di chiudere bene la stagione regolare e di provare a guardare agli spareggi per la Challange Cup come ulteriore occasione per capire dove siamo e come modificare ciò che non ha funzionato". Ivano Angeli quindi conclude: "I bilanci preferisco farli quando il pallone è fermo, ma questo non significa essere con le braccia conserte e non guardare sin da oggi alla prossima stagione". Certamente Angeli e sua moglie Luisa che è la vice presidente, hanno lavorato seriamente. La loro passione e il loro impegno non si discutono. Imprenditori che investono nello sport e nel territorio sono solo da applaudire.

Beatrice Terenzi