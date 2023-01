Megabox ha le vertigini

Sarà un sabato sera rock quello che la Megabox vivrà oggi alle 20 a Treviso contro la capolista Conegliano. L’ex di turno e anche ultima arrivata in casa Vallefoglia è la centrale Eleonora Furlan. Il palmares delle venete tuona, ma le biancoverdi non salgono per una gita turistica, anche se c’è la consapevolezza dell’alto valore delle avversarie. "È una squadra composta da giocatrici molto forti, con tantissima esperienza, che hanno vinto tanto – racconta Furlan –. Il loro sistema di gioco è di altissimo livello, consolidato nel tempo, nonostante i nuovi innesti, funziona molto bene. Senza dimenticare che la palla viaggia molto veloce. Quindi tutto risulta tutto molto più difficile". La 27enne di Ponte di Piave conosce molto bene le prossime avversaria, avendo trascorso alcuni mesi a Conegliano. Le tigri sono pronte a sfidare anche le migliori, anche perché la partita con Scandicci ha confermato che nessun top team può essere tranquillo nell’affrontare la squadra del presidente Angeli. "Sì, quella di domenica è stata una bella prestazione nonostante la sconfitta – conferma la Furlan – e sicuramente cercheremo di riproporla anche contro Conegliano. Sono squadre molto forti e attrezzate, ma se riusciamo a essere ordinate e a fare quello che si studia durante la settimana in allenamento possiamo guadagnarci delle opportunità in partita. Possiamo e dobbiamo saper sfruttare ogni minima debolezza di chi sta dall’altra parte della rete per strappare punti".

Della crescita della Megabox ne è consapevole anche Daniele Santarelli, il tecnico delle padrone di casa: "Ci vorrà una partita tosta per fare risultato, dobbiamo giocare con continuità, senza pause perché altrimenti sarebbe rischioso – dice l’allenatore di Conegliano –. La nostra condizione è in crescita dopo la pausa. Sfruttiamo questo periodo con quattro gare in casa al Palaverde per prepararci a puntino verso il nostro prossimo obiettivo, la Coppa Italia. Quella con la Megabox sarà un’interessante partita-test in tal senso". Per il match di stasera coach Mafrici potrà recuperare anche Tatiana Kosheleva. "Vogliamo provarci – spiega Furlan – senza lasciare nulla di intentato, vogliamo i playoff". La centrale della Megabox si è ormai completamente inserita nel gruppo: "Mi hanno accolto tutti a braccia aperte e stare all’interno di un gruppo già collaudato è stato più semplice del previsto". Si gioca al Palaverde e la gara sarà in diretta su volleyworld.tv e Radio Incontro.

b.t.