Megabox in campo con un obiettivo La miglior posizione per la Coppa

E’ vero, i playoff sono sfumati, ma ora la Megabox gioca per la Cev Challange Cup. Ecco perché la partita di oggi alle 20,30 a Macerata, l’ultima gara della regular season ha comunque una importanza in vista della seconda parte di stagione. La squadra del presidente Ivano Angeli è già qualificata per la Coppa, ma dal risultato contro le maceratesi e dagli altri risultati delle dirette concorrenti stasera si delinea la griglia. Praticamente si decide chi gioca la prima in casa o fuori casa ed eventuale bella.

La qualificazione alla Cev Challange Cup passa attraverso una griglia ad eliminazione diretta che coinvolge le squadre dalla nona alla dodicesima posizione e chi meglio si classifica ha il diritto di giocare l’eventuale spareggio in casa. Sulla carta, il calendario dà una mano alle tigri (a 27 punti): Firenze (29 punti), gioca in casa il derby con Scandicci ed ha bisogno di almeno un punto per difendere il secondo posto in classifica dal recupero di Monza, e Cuneo (a 28 punti), che gioca a Novara e vuole difendere il quarto posto conquistato sabato sera a Urbino. Solo ipotesi, perché come sottolinea Mafrici "quella con Macerata è una partita da non sottovalutare per nulla". Con sole 3 vittorie, le maceratesi torneranno in A2 dopo una sola stagione nel massimo campionato, ma lo faranno di certo onorando l’impegno fino all’ultimo pallone utile. "E si tratta pur sempre di un derby – aggiunge coach Mafrici –: vorranno fare di tutto per regalare un sorriso ai propri tifosi e chiudere bene la stagione. Noi invece abbiamo una seconda fase di campionato a cui teniamo molto e vogliamo provare a dire la nostra".

b.t.