Megabox, in palio punti pesanti. Oggi arriva l’Itas dell’ex Olivotto

La Megabox anticipa oggi alle 20,30 (diretta Rai Sport) la gara contro l’Itas Trentino in trasferta. L’incontro è valido per la nona giornata del campionato femminile di serie A1. "Le avversarie sono una squadra in crescita – così il diesse Alessio Simone – hanno come noi molto bisogno di punti quindi sarà una lotta. Prevedo una partita molto difficile da affrontare". E aggiunge: "I loro punti di forza sono Shcherban, giocatrice esperta forte sia in attacco che nei fondamentali di seconda linea, Olivotto, reduce da ottime stagioni a Busto, temibile a muro, quindi l’opposta mancina Dehoog, l’anno scorso determinante per la loro promozione e che già ha dimostrato di poter dire la sua anche in A1. Si tratta di un avversario da affrontare con la massima attenzione". Il team del presidente Ivano Angeli è all’undicesimo posto in classifica con 7 punti, alla pari con la Uyba Busto Arsizio. Le avversarie, guidate da Marco Sinibaldi, chiudono la classifica a 2 punti, ma nelle ultime due partita hanno battuto in casa propria Cuneo al tie-break e domenica scorsa hanno strappato un set a Chieri. La Itas Trentino ha al palleggio Gaia Guiducci, talento formatosi al Volleyrò, alla terza stagione in A1, affiancata da Martina Stocco, a Trento da tre stagioni. Gli opposti sono l’americana Carly Dehoog, già alla Itas l’anno scorso in A2, e Valentina Zago, esperta atleta l’anno scorso a Pinerolo, sempre in A1. Le schiacciatrici sono la russa Yana Shcherban, in Italia da tre stagioni (prima era a Casalmaggiore e poi a Scandicci), Giulia Angelina, dalla A2 di Montecchio Maggiore, ma già in A1 con Filottrano e Brescia, Francesca Michieletto, formatasi a Trento e tornata qui l’anno scorso, Chiara Mason, alla Itas da tre stagioni. Il reparto centrali è presidiato da Rossella Olivotto, altra trentina doc che a Pesaro ha giocato con Scavolini e myCicero.

b.t.