Megabox internazionale: due "rinforzi" da Istanbul

La Megabox ha traguardi ambiziosi. Nel suo staff entrano due figure di livello internazionale. Il fanese Alessandro Bracceschi e il bulgaro Georgi Bivolarski. Rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista. Entrambi provengono dal Vakif Bank Istanbul. La presentazione alla stampa è stata organizzata nella sala della Concordia del Comune di Fano. "Più che un ritorno per me è un nuovo inizio – esordisce Braccheschi con un passato da giocatore anche nella Virtus in A2–, in Italia sono stato solo un anno a Santeramo in A1 e poi sempre esperienze fuori per 15 anni, gli ultimi cinque in Turchia anche con la nazionale di quel paese". Curriculum di alto livello anche per Bivolarski che ha lavorato anche per le nazionali di rugby di Bulgaria, Austria e Cipro. "Il mio obiettivo è prevenire gli infortuni di giocatrici che si allenano 4-5 ore al giorno con anche la partita della domenica – sottolinea lo stesso fisioterapista – e potenziare ogni atleta seguendo le sue specificità".

Soddisfatto il presidente Ivano Angeli: "Due nuovi collaboratori che arricchiscono lo staff già valido. Abbiamo ingaggiato delle eccellenze nei loro rispettivi reparti. Sono orgoglioso di aver completato il gruppo di lavoro che ci permetterà di svolgere un ambizioso percorso di crescita". La parola passa al direttore generale delle tigri Marco Savelli che aggiunge: "Questi due nuovi innesti rientrano nel progetto internazionale che la società sta avviando. E’ un progetto che non ha confini né campanilismi, l’obiettivo è portare in alto il volley femminile del territorio e curare anche il settore giovanile, l’idea è creare anche una Academy". Presenti anche il sindaco di Fano e il primo cittadino di Vallefoglia. "Lo sport unisce – dice Massimo Seri –, siamo felici del ritorno a casa di Alessandro Bracceschi dopo la sua prestigiosa carriera internazionale. Anche Marco Savelli è fanese, quindi direi che la Megabox parla anche fanese". Chiude Palmiro Ucchielli: "Applaudo alla lungimiranza del presidente Angeli e apprezzo anche la fanesità della squadra che così rappresenta una provincia e non solo una città". Poi rassicura sui lavori per adeguare il PalaDionigi alla serie A1: "Sono stati stanziati i soldi per avviare i lavori, ora stiamo buttando giù il progetto che dovrà essere approvato e poi è necessario trovare una ditta che intervenga. I tempi? Un anno circa". Attualmente la Megabox gioca le gare in casa al PalaCarneroli di Urbino. La prossima partita sarà con Pinerolo domenica alle ore 17 sotto i Torricini. Una sfida importante anche in vista dell’aggancio dei playoff. Il team di coach Mafrici è in piena corsa per entrare nell’ambita griglia.

Beatrice Terenzi