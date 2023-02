"Megabox, niente mercato Questo gruppo crescerà"

La Megabox batte Pinerolo ed ora è a sole due lunghezze dall’ottava posizione.

Presidente Ivano Angeli, quanto conta la vittoria di domenica scorsa per la corsa playoff?

"La vittoria su Pinerolo ha una doppia importanza: ci dice ancora una volta che in questo campionato non esistono squadre cuscinetto e partite scontate. Domenica la squadra ha sofferto ed ha vinto. Queste sono le indicazioni migliori per continuare ad avere l’ambizione di entrare nella griglia dei playoff. E domenica a Busto Arsizio sarà un’altra partita chiave per raggiungere questo obiettivo".

Tornate sul mercato?

"No. Gli innesti di Drews, Furlan e Lazaro ci fanno essere più squadra, più completi, più competitivi e più gruppo. Ho piena fiducia. Ogni squadra ha alti e bassi nella stagione e il nostro inizio, condizionato dalla lunga durata dei Mondiali e dal cambio dell’allenatore, non è stato facile. Ogni squadra non ha sempre una crescita costante, capita qualche incidente di percorso. Ora questo gruppo è finalmente più coeso, lavora insieme da 6-7 settimane e rispetto all’inizio penso che abbia acquisito qualche cosa in più sul piano fisico, tecnico e tattico. Le ragazze devono avere fiducia in se stesse e mettere in pratica durante le partite le cose che provano in allenamento".

È soddisfatto del pubblico?

"Mi piacerebbe vedere l’impianto di Urbino pieno e finora non ci siamo riusciti. Anche questo però è un obiettivo di crescita che abbiamo davanti a noi". Per il futuro ha dei progetti ambiziosi? "Il progetto è di consolidare e crescere, anno per anno, senza fare passi lunghi. Il nostro è un cantiere aperto. Certo, nei prossimi anni mi piacerebbe giocare anche in Europa".

Il sindaco di Vallefoglia Ucchielli ha detto che il PalaDionigi potrebbe essere pronto tra un anno. Tornerete a giocare a Montecchio?

"La Lega Volley Femminile sta facendo un grande lavoro sulle società per spingerle ad avere impianti adeguati alle norme e confortevoli per le giocatrici e per il pubblico. Siamo la Megabox Vallefoglia e la squadra si allena a Montecchio, che è una sede centrale rispetto al grande triangolo del volley: Pesaro, Fano, Urbino. Il bacino di attenzione c’è, speriamo che presto ci sia anche il palasport".

Il suo è stato un progetto volley grandioso. Cosa l’ha spinta iniziare tutto questo?

"Responsabilità e passione. Sono convinto che anche il mondo produttivo, in questo caso la mia azienda, debba dover restituire al territorio ciò che il territorio e le sue persone, in questo caso la comunità, danno alla mia attività imprenditoriale. E poi c’è una smisurata passione: mia, di mia moglie Luisa, che mi segue in questa esperienza sportiva, delle mie figlie. È l’idea di famiglia allargata, di comunità aperta all’interno della quale si cresce insieme".

Cosa le piace della Megabox e cosa c’è invece ancora da migliorare?

"Mi piacciono i sorrisi, la disponibilità delle giocatrici e dell’intero staff, la facilità con cui tutto il gruppo (sono rappresentate cinque nazioni diverse, ndr.) si è inserito nel nostro contesto, sportivo e sociale. La voglia di migliorare se stessi è la chiave per non smettere mai di crescere, vogliamo andare lontano".

Beatrice Terenzi