Megabox ok a Macerata, giocherà il primo turno play-off per la Challenge Cup con Cuneo

HR BALDUCCI : Fiesoli 4, Cosi 5, Malik 7, Chaussee 18, Aelbrecht , Dijkema, Fiori (L), Napodano (L), Abbott, Ricci, Quarchioni, Okenwa 4, Molinaro 7, Poli n.e. All.: Paniconi.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Aleksic 10, Hancock 6, Kosheleva 10, Mancini 2, Drews 16, D’Odorico 11, Sirressi (L), Papa n.e., Lázaro n.e., Piani n.e., Furlan n.e., Barbero, Berti n.e., Ioni (L) n.e. All.: Mafrici.

Arbitri: Brancati, Brunelli.

Parziali: 22-25(28’); 26-24(28‘); 17-25(22’)

Spettatori: 380

MVP: Annie Drews

La Megabox rispetta il pronostico e a Macerata contro il fanalino di coda vince 3-0, finisce la stagione regolare al decimo posto e giocherà il primo turno dei play-off per la Challenge Cup con Cuneo (prima partita a Urbino, ritorno in Piemonte ed eventuale bella di nuovo a Urbino). Nel derby hanno contato soprattutto le maggiori motivazioni della tigri.

Primo parziale sul filo dell’equilibrio fino al 10-10, con Macerata che si affida prevalentemente alle conclusioni di Chaussee (18 punti alla fiine). Il primo break è anche quello decisivo: lo strappo lo dà il muro della Megabox (12-17), ma le Tigri si vedono annullare tre palle set prima di poter chiudere 22-25, con il quinto punto di Drews.

Secondo set che procede punto a punto fino al 20-20, con Chausee ancora protagonista e incisiva per il primo sorpasso e unico sorpasso di Macerata (21-20). L’equilibrio questa volta si sblocca solo ai vantaggi: l’errore decisivo è di Malik e Vallefoglia va 2-0 (26-24). Terzo set con le Tigri giocano sul velluto: 3-8 prima e 8-13 poi. Le biancoverdi hanno in pugno la partita, chiusa da un muro punto e da una schiacciata di Drews (25-17).

Alla fine della gara così Annie Drews: "Per me è un altro risultato importante, siamo venute a macerata per cercare di fare del nostro meglio e non lasciare nulla di intentato. sono tre punti importanti, aspettando gli altri campi e giocare al meglio la fase successiva"

Sul fronte Macersts francesca Così: "Abbiamo cercato di bloccare la determinazione di vallefoglia e il secondo set ci è sfuggito per poco, ma loro hanno dimostrato anche questa sera il loro valore". Ed ora per la Megabox c’è la Coppa.