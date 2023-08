Megabox, Petruzzelli c’è "Bello ritrovare Pistola"

È il vice allenatore Domenico Petruzzelli l’ultimo tassello che completa lo staff tecnico della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Petruzzelli, nato il 7 settembre 1989 ad Altamura dove ha cominciato ad allenare nelle giovanili, è stato cinque stagioni in A1 alla Robur Tiboni Urbino come scoutman, per poi passare in Turchia al Fenerbahce come vice allenatore e scout man. L’anno successivo è cominciata la lunga esperienza a Cuneo (2016-2022), prima come capo allenatore della squadra di B1, poi come vice allenatore della prima squadra. Due le esperienze con nazionali estere: un anno come scout man e assistente allenatore della nazionale ungherese e due come vice allenatore della nazionale austriaca. "Appena si è presentata la possibilità di poter ritornare a lavorare con Andrea Pistola non ci ho pensato due volte ad accettare – dice Petruzzelli – ho lavorato con lui a Cuneo per 5 anni, conosco benissimo il suo metodo di lavoro che condivido al massimo e lui conosce me. Vallefoglia in questo momento è un club in cui chiunque vorrebbe venire ad allenare, ringrazio il presidente e Pistola. Dello staff tecnico fanno parte anche la nuova team manager Alice Ioni e i confermatissimi Giacomo Passeri (terzo allenatore), Matteo Spadoni (scoutman), Alessandro Bracceschi (preparatore atletico), Georgi Bivolarski e Francesca Ciaroni (fisioterapisti), e Alfredo Bressan (medico sociale).

b.t.