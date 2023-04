Megabox: Pistola per la panchina e Dijkema in regia

Con la vittoria per 3-0 nel derby con Macerata nell’ultima giornata della regular season, la Megabox finisce la stagione regolare al nono posto e giocherà il primo turno dei playoff per la Challenge Cup con Pinerolo. La prima partita sarà sabato 15 aprile alle 18 a Urbino, il ritorno in Piemonte ed eventuale bella di nuovo sotto i Torricini. "Per me è un altro risultato importante – commenta così il successo Annie Drews – siamo venute a Macerata per cercare di fare del nostro meglio e non lasciare nulla di intentato. Sono tre punti importanti, che ci danno energia per giocare al meglio la fase successiva". La novità di questa stagione quindi saranno i playoff Challenge Cup che consentiranno alla vincitrice l’accesso alla terza competizione europea ovvero la CEV Challenge Cup. La formula prevede dunque che le squadre classificate dal 9° al 12° posto della regular season si scontrano con la formula delle due partite vinte su tre, con le vincenti che accederanno alla fase Round Robin contro le perdenti dei quarti playoff scudetto. Le sei squadre saranno divise in due gironi all’italiana di sola andata: le prime classificate dei raggruppamenti si affronteranno infine in gara unica il 7 maggio per qualificarsi alla Cev Challenge Cup 2023-24.

Questione allenatore. Intanto la società di Vallefoglia sta già pensando alla prossima stagione. Sembra che al posto di Andrea Mafrici a guidare la squadra delle tigri potrebbe arrivare una vecchia conoscenza della nostra provincia, Andrea Pistola. L’allenatore di Ancona infatti si è già seduto prima sulla panchina della Robur Urbino per due anni, dal 2007 al 2009 in serie A2 per poi allenare anche Pesaro per una stagione 2012-2013 in serie A1. Quest’anno il tecnico del 1971 è a Casalmaggiore, giunta sesta nella stagione regolare e quindi dentro ai playoff, dopo essere stato per ben cinque anni a Cuneo, sempre nella massima serie.

Giocatrici. Sul fronte giocatrici, pare che la formazione biancoverde cambierà anche in cabina di regia. L’alzatrice statunitense Micha Danielle Hancock è attratta dalle sirene turche e quindi è molto probabile che questo sia il primo e ultimo anno alla corte del presidente Ivano Angeli. La palleggiatrice, classe ’92, pare anche che non abbia neppure tanta intesa con il capitano di Vallefoglia Tatiana Kosheleva e quindi per questi motivi potrebbe salutare l’Italia. Al suo posto le voci di mercato dicono che potrebbe vestire la casacca biancoverde l’olandese Laura Dijkema in forza attualmente alla Cbf Balducci Hr Macerata. La regista è del ’90. Ma non ci saranno solo questi movimenti di mercato in casa Vallefoglia. Il club vuole crescere sempre di più e per questo sta investendo, facendo però un passo alla volta, con umiltà, serietà e professionalità.

Beatrice Terenzi