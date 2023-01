Megabox prende fiato Mafrici: "Cresceremo"

Dopo 16 giornate la Megabox è decima a quota 17 punti. Ora c’è la pausa per la Coppa Italia, dove le tigri non si sono qualificate per un soffio. Le biancoverdi avranno quindi due settimane per recuperare le energie e lavorare sugli aspetti in cui devono assolutamente migliorare per provare a entrare nella griglia playoff. Obiettivo per nulla impossibile. Coach Mafrici analizza anche l’ultima sconfitta di campionato contro la capolista Conegliano. "Sapevamo che sarebbe stato difficile portare a casa punti da Conegliano: sono una grandissima squadra e noi abbiamo provato a metterle in difficoltà, forzando la battuta. A tratti ci siamo riusciti, ma quando anche loro hanno iniziato ad alzare il livello del loro servizio abbiamo fatto fatica a fare cambio palla con regolarità e a tenere il loro ritmo di gioco. Stiamo crescendo giorno dopo giorno in qualità e consapevolezza dei nostri mezzi – continua il tecnico delle pesaresi –. Dobbiamo essere più continue in alcuni fondamentali, ma le ragazze stanno lavorando sodo, siamo sulla strada giusta".

Le statistiche delle prime 16 giornate hanno detto che la Megabox è terz’ultima per punti realizzati (945, con le prime 8 della classifica che sono oltre 1.000), che Maja Aleksic sta scalando la graduatoria delle top blocker (è settima con 40 muri, prima Gray di Pinerolo con 56), che Micha Hancock è decima tra le top server (14 vincenti, con Antropova e Karakurt prime con 27) e che D’Odorico è diventata la top receiver della Megabox (113 ricezioni positive, contro le 181 di Fersino, che è prima). La classifica, dopo due partite del girone del ritorno, dice che c’è un gruppo di squadre che lotta per lo scudetto, un gruppone che ambisce a un posto nei playoff e 3 squadre che lottano per la salvezza. Drews (foto), Furlan, Lázaro si stanno ben integrando: "Si sono inserite subito bene nel gruppo e nei nostri sistemi di gioco e vedo in loro tanta volontà di crescere", conclude Mafrici. Intanto venerdì prossimo al PalaDionigi di Montecchio alle 16.30, ingresso libero, è in programma un allenamento congiunto con Macerata.

b.t.