Megabox, primo colpo Giardini ha firmato

Primo acquisto per la Megabox che ha ingaggiato ieri la schiacciatrice ventenne Beatrice Giardini (foto), proveniente dal Perugia: "L’equilibrio tra giocatrici giovani ed esperte è la nostra filosofia e Giardini è una giovane di talento con grandi margini di miglioramento. A Vallefoglia troverà l’ambiente giusto per crescere". Intanto oggi ultimo treno per la Megabox che alle 18 al PalaCarneroli deve solo vincere contro Pinerolo. In palio il proseguimento in Challenge Cup. Chi perde è fuori e finisce la stagione. Chi la spunta va avanti. Ecco perché sarebbe bello che i tifosi fossero in tanti a sostenere le tigri in questa importante sfida. Qualora la squadra del presidente Angeli si dovesse qualificare al Round Robin per la Challenge Cup, infatti, dovrà giocare tre volte in trasferta sui campi delle squadre eliminate dai quarti dei playoff scudetto. Dunque quella che potrebbe sembrare la classica partita di fine stagione diventa il primo vero confronto senza appello: chi vince va avanti, chi perde si ferma fino all’inizio della prossima stagione. Ancora una volta conteranno le motivazioni: Pinerolo arriva a gara-3 in piena fiducia, perché tutto ciò che otterrà dopo aver centrato l’obiettivo della salvezza è oro. E qualora ci fossero stati dubbi sulla volontà delle pinelle di non considerare chiusa la stagione, il 3-1 di mercoledì sera li ha smontati tutti. "Sappiamo molto bene che il confronto con Pinerolo non è semplice – dice coach Mafrici –. Contano mentalità, grinta, ma anche energia fisica. Nelle partite da dentro o fuori al di là degli aspetti tecnico e tattici, la differenza la fa l’aggressività che si mette in ogni fondamentale, la voglia di lottare su ogni pallone fino all’ultimo punto". Proprio come hanno fatto le piemontesi in gara 2, brave a trovare, dopo ogni break subìto, le motivazioni giuste per recuperare e sorpassare le biancoverdi. A spezzare l’equilibrio in campo è stato il servizio: 12 ace a 1 per Pinerolo. "La loro aggressività al servizio è stata la chiave del match – conferma Mafrici –: abbiamo sofferto in particolare alcuni turni di battuta dove loro hanno guadagnato break importanti. Bisogna sfruttare il fattore campo".

b.t.