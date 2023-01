Megabox prova a scappare ma il talento di Conegliano è esagerato

PROSECCO DOC IMOCO

3

MEGABOX OND. DEL SAVIO VALLEFOGLIA

1

PROSECCO DOC : Wolosz 2, Plummer 12, Fahr 11, Haak 28, Gennari 9, De Kruijf 13, De Gennaro (L), Carraro, Squarcini 5, Samedy 2, Gray n.e., Lubian n.e., Robinson n.e., Bardaro (L). All: Santarelli.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: D’Odorico 11, Aleksic 10, Hancock 3, Kosheleva 10, Furlan 1, Drews 17, Sirressi (L), Papa 6, Lázaro n.e., Piani 3, Mancini, Barbero, Berti n.e., Ioni (L). All.: Mafrici.

Arbitri: Puecher e Nava.

Note: parziali: 25-27 (30’); 25–18 (25’); 25-17 (25’); 25-20 (28‘). Spettatori: 3481.

La Megabox nulla può contro Conegliano, nonostante tanta buona volontà e un inizio in coraggiante. La partita dura solo un set, poi è un monologo delle padrone di casa. Vallefoglia ci prova a mettere in difficoltà la corazzata veneta, ma la differenza tecnica si sente. È la seconda sconfitta consecutiva per le tigri, ma le ultime due partite sono state giocate contro le prime due della classe. Mafrici mischia le carte nel primo set, lanciando nello starting six la ex Furlan. È muro-difesa il fondamentale protagonista, con Hancock in regia che risponde alla velocità del gioco che Wolosz impone a Conegliano. La Megabox va pure avanti 13-11, domina grazie a Kosheleva, poi arriva il 21-18 di Drews. Conegliano non molla, ma sono le marchigiane a imporsi.

Cambio di campo e Conegliano si ripresenta con un atteggiamento più aggressivo. Le biancoverdi non riescono a passare oltre la barricata (16-7) e le locali pareggiano. Il terzo set si mantiene in equilibrio fino al 16-13 per Conegliano. La qualità delle venete si fa sentire, Santarelli gioca tutte le sue carte e la squadra lascia a 17 la Megabox. Nel quarto Conegliano non cala d’intensità e le ragazze locali lasciano pochi margini alle ospiti. Il muro-difesa di Conegliano non permette molto alle tigri (3-11), nonostante Sirressi difenda l’impossibile e ce la metta davvero tutta. La Megabox recupera fino al 9-14 ma Wolosz preme sull’acceleratore e Gennari chiude set e incontro. Così Papa della squadra di Vallefoglia: "È stata una partita combattuta dall’inizio alla fine. Abbiamo cercato di metterle in difficoltà, ma quando Conegliano alza il livello di gioco è difficile tenere il passo per chiunque".