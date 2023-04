Megabox, scalare posti Obiettivo Challenge cup

Ultima giornata davanti al pubblico amico per la Megabox. Oggi alle 20,30 al PalaCarneroli arriva Novara. Per le avversarie questa partita è molto importante infatti negli ultimi due turni della stagione regolare si gioca l’accesso tra le prime quattro. Per la formazione di Vallefoglia, sfumati i playoff, l’obiettivo di fine stagione è come dice il coach delle tigri Andrea Mafrici di "piazzarsi nella miglior posizione possibile, per disputare la seconda fase di stagione che vale l’accesso alla Challenge Cup". Intanto ieri mattina a Palazzo Ciacchi, sede di Confindustria, la società biancoverde ha presentato il progetto "Ricicliamo, non consumiamo". "Il progetto è nato a settembre, perché volevamo che la Giornata Mondiale del Riciclo (18 marzo) e l’Earth Day (22 aprile) non fossero semplici ricorrenze, ma occasioni per una riflessione seria, approfondita, trasparente sul tema della sostenibilità con l’obiettivo di avere cittadini più consapevoli", ha spiegato Ivano Angeli, fondatore di Megabox Group e presidente della società di volley. Per la sfida di campionato con Novara, la squadra vestirà una maglia speciale. Inoltre le 13 maglie diventeranno occasione per fare solidarietà. Il pubblico sarà coinvolto in una raccolta di fondi che saranno interamente destinati alla Ahbap, Ong turca che si occupa di assistere le popolazioni colpite dal terremoto del febbraio scorso. Contemporaneamente il progetto si è allargato alle scuole e all’università, grazie "Learning by doing" di Confindustria di Pesaro e Urbino.

Tre classi dell’Istituto Seneca dell’Iis Polo3 di Fano, hanno lavorato alla creazione della locandina dell’evento e alla grafica del newspaper. I lavori presentati daranno vita a una mostra, visibile oggi all’interno dell’impianto di Urbino. Inoltre, è stato realizzato un video, sempre sul tema della sostenibilità, che verrà proposto durante il riscaldamento delle squadre. Con alcuni studenti del corso di laurea in Economia e Management dell’Università "Carlo Bo" di Urbino, invece, è nata una collaborazione che riguarda direttamente Megabox Group, finalizzata alla redazione di uno schema di impostazione per la rendicontazione del bilancio di sostenibilità. "Il progetto vuole coniugare la sostenibilità e il nostro territorio", conclude Angeli. Alla presentazione del progetto presenti Davide Broccoli, vicepresidente di Confindustria Pesaro Urbino e presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e Eleonora Augello, dirigente scolastico Iis Polo3 Fano.

b.t.