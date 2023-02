Megabox senza indugi: deve "caricare" il Bisonte

E’ una partita spartiacque quella che giocherà la Megabox oggi alle 20,30 a Firenze contro il Bisonte. Le tigri devono aggredire subito le toscane se vogliono conquistare i punti necessari per entrare nell’agognata griglia playoff. A suonare la carica ci pensa il diesse biancoverde Alessio Simone che dice: " In questo momento c’è bisogno solo di massima concentrazione e voglia di mettersi a disposizione del gruppo". Le ragazze di Vallefoglia vengono da due sconfitte consecutive e c’è tanta voglia di riscatto. "Dobbiamo trasformare la tensione che abbiamo in questo momento in energia positiva", continua il dirigente. Il morale non è alto, è naturale, è per questo che sarà importante l’approccio delle pesaresi in terra fiorentina. Prima il ko con Busto Arsizio, poi lo stop l’ultimo con Milano. Adesso bisogna cambiare passo. "Il campionato è ancora lungo – sottolinea Simone -. Ci sono obiettivi da raggiungere, sia di squadra che singoli. In questo momento c’è bisogno solo di serenità e consapevolezza". Cosa che non manca al team del presidente Ivano Angeli. Dall’altra parte della rete ci sarà però una compagine carica che viene dal successo su Cuneo. Non solo. Il Bisonte ha macinato finora cinque vittorie consecutive che dimostrano come Firenze sia in salute. "Dobbiamo giocare come sappiamo – dice il martello americano Drews – abbiamo tutte le carte per fare bene". La partita sarà in diretta su RaiSport +HD, volleyballworld.tv e Radio Incontro.

b.t.