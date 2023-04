Megabox spinta dai tifosi Ora l’assalto alla Coppa

Erano oltre mille gli spettatori che sabato sera hanno tifato per la Megabox. Un pubblico entusiasta e che, nonostante l’1-3 finale con Novara, ha applaudito le tigri al termine della partita e fatto festa con loro. Una bella immagine per il volley femminile, anche per il messaggio sulla sostenibilità che la squadra ha lanciato attraverso le telecamere di Rai Sport HD a conclusione di una due giorni intensa, durante la quale sport e vita quotidiana si sono intrecciate, perché come sottolinea il presidente Ivano Angeli, "la squadra, come l’azienda, non è un semplice progetto di vita, ma un progetto di vita sociale e di conseguenza dev’essere attore protagonista dei cambiamenti". Sul fronte propriamente sportivo, Vallefoglia ha perso con la corazzata Novara. Al termine della regular season ora manca solo una giornata. Sabato prossimo le biancoverdi andranno a fare visita a Macerata. Con il raggiungimento dei playoff ormai fallito, la Megabox punta a giocarsi la Challenge Cup. La classifica attuale vede le ragazze di coach Mafrici undicesime e quindi dentro alla coppa. Infatti partecipano a questo torneo le quattro squadre eliminate dai quarti di finale playoff insieme alla nona, decima, undicesima e dodicesima della stagione regolare. La formula prevede l’inizio delle partite il 16 aprile. Ma intato la squadra vuole chiudere il campionato con un successo che sarebbe bello cogliere contro le cugine maceratesi. L’incontro è sabato 8 aprile alle 20,30 in casa della Balducci.

b.t.