Megabox, vietato sbagliare Arriva la rivale Bergamo

Ora non si può più sbagliare. Ogni passo falso è un salto indietro verso la strada che porta ai playoff. Domani, alle 18 la Megabox ospita al PalaCarneroli di Urbino una diretta concorrente alla griglia delle prime otto, Bergamo.

"Da qui alla fine della stagione tutte le partite diventano fondamentali per provare la rincorsa ai playoff – dice coach Mafrici -, dobbiamo lavorare con la giusta serenità, con la consapevolezza che ogni passo falso può essere fatale. Sono convinto che abbiamo ancora chance per provare ad agganciare l’ottavo posto: non sarà facile, ne siamo consapevoli, ma c’è la volontà da parte di tutti di non lasciare niente di intentato". Vallefoglia ha tutte le carte per fare bene. Le tigri vengono dalla vittoria al tie-break di Firenze della scorsa settimana. Ogni partita ora deve fruttare punti. "Siamo andati abbastanza bene in attacco contro il Bisonte e anche nel muro-difesa, le cose buone sono state diverse. Se c’è invece una cosa che non abbiamo gestito bene è stata la battuta: troppi errori rispetto a quello che abbiamo ottenuto dal nostro servizio. Su quell’aspetto dobbiamo e possiamo fare molto meglio". In questa fase delicata della stagione è fondamentale restare lucidi: "In modo particolare sul finale dei set, quando ci capita spesso di accumulare troppi errori consecutivi, gestiamo male situazioni che fino a quel momento avevamo affrontato con più ordine e intelligenza agonistica".

Le biancoverdi devono anche scoperchiare le debolezze delle avversarie per poi colpirle. Ecco perché Mafrici chiede alla squadra di "imparare a essere un po’ più cinica in quelle situazioni". Del resto i martelli non mancano nel roster marchigiano. Il coach applaude all’attacco (28 punti Drews, 25 Kosheleva, 16 D’Odorico), che con Firenze ha fatto la differenza, ma guarda a Bergamo con tutta la necessaria diffidenza: "È una squadra che non molla mai e si sta dimostrando la sorpresa di questo campionato – mette in guardia -. Il raggiungimento della final four di Coppa Italia, eliminando una corazzata come Scandicci e il sesto posto che ricoprono al momento, ne sono la dimostrazione. Dobbiamo prepararci a una partita difficilissima e ci vorrà la migliore Megabox".

