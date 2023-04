Megabox vuole andare fino in fondo Con Pinerolo per chiudere la pratica

La Megabox stasera alle 20,30 a Villafranca Piemonte vuole chiudere la pratica con Pinerolo. Avanti di 1-0 nella serie, se oggi Vallefoglia replica continua la sua corsa nella Challenge Cup. In caso di pareggio si torna a giocare a Urbino sabato 22 aprile. Chi passa il accede ad un altro supplemento di stagione con le 4 squadre eliminate dopo gli ottavi di finale che portano allo scudetto. Intanto è ancora incerto l’utilizzo di Barbero e Sirressi che all’andata sotto i Torricini si sono scontrate, infortunandosi.

"Entrambe sono in fase di miglioramento – conferma coach Mafrici -, spero di recuperarle entrambe per la gara di oggi. Fortunatamente quello scontro violento non ha avuto conseguenze serie". Sabato scorso quindi l’allenatore biancoverde ha dovuto schierare Valeria Papa come libero, ottenendo dalla schiacciatrice genovese una buona eccellente che le è valsa il titolo di mvp dell’incontro. "Papa è stata esemplare: è entrata in un ruolo che non è il suo, si è messa a disposizione della squadra in un momento di difficoltà e ha fatto una prestazione che ha rasentato la perfezione, trasmettendo sicurezza e calma alle compagne – sottolinea il coach -. Con la sua prestazione ha mostrato tutto quello che deve essere lo spirito di un giocatore all’interno di una squadra, il singolo a disposizione del gruppo".

Dunque stasera si torna in campo con il vantaggio dell’1-0 conquistato tra le mura ducali, dopo una partita giocata punto a punto, che ha confermato la voglia delle biancoverdi di allungare ancora un po’ la stagione. Non mancheranno le motivazioni nemmeno alle pinelle che hanno confermato di essere avversarie non facili soprattutto perché giocano con la testa libera e vorranno pareggiare il confronto diretto per tornare nuovamente al PalaCarneroli per la bella. Sicuramente dal punto di vista tattico ci sarà poco da aggiungere: "Molte delle cose che abbiamo preparato alla vigilia di gara 1, le abbiamo fatte abbastanza bene, altre possiamo farle meglio, come ad esempio il posizionamento del muro difesa in alcune situazioni – conclude il tecnico della Megabox -. Ma comunque, in linea di massima, sono convinto che oggi la differenza la farà la voglia di chiudere questa prima fase in gara 2".

b.t.