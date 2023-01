Megabox vuole staccare il biglietto per i playoff La prima dell’anno sarà nella tana del Cuneo

Si torna a giocare. La prima partita del 2023 per la Megabox sarà a Cuneo. Si gioca alle 19,30 con dirette su Sky Sport Arena, volleyballworld.tv e Radio Incontro. Ancora non è certo se i tre nuovi innesti Annie Drews, Eleonora Furlan e Raquel Lázaro (foto) giocheranno. Coach Andrea Mafrici valuterà. In effetti le new entry hanno pochi allenamenti sulle gambe e l’intesa con il resto della squadra è da coltivare. "Hanno fatto solo quattro allenamenti quindi deciderò solo nell’immediatezza della partita". Così il tecnico delle tigri. La partita è una di quelle importanti per le ambizioni di Vallefoglia. L’obiettivo è staccare il biglietto dei playoff, un cammino che impone un cambio di passo rispetto al girone di andata e, soprattutto, obbliga le biancoverdi a fare il maggior numero di punti possibili e a tenere sotto stretta osservazione il confronto diretto con ognuna delle prossime avversarie. La gara di Cuneo è uno scontro diretto. Infatti sia le avversarie che le marchigiane sono appaiate entrambe a 15 punti. "Gli scontri diretti sono fondamentali perché valgono doppio – conferma l’allenatore -: dovremo essere bravi a fare più punti possibili in questa seconda fase di stagione. Non sarà semplice perché ci sono diverse squadre che lottano per l’ingresso ai playoff e molti scontri ce li giocheremo fuori casa. Questo significa non farsi condizionare dal fattore campo". All’andata finì 3-2 per la Megabox, ma entrambe le formazioni erano agli esordi e senza avere creato un assetto di squadra definitivo. Finora, Cuneo Granda San Bernardo ha dimostrato la sua crescita, grazie anche alle punte di diamante come Kuznetsova, 208 punti all’attivo dei 863 complessivi realizzati; ad oggi, il muro piemontese è uno dei più difficili da superare, ben 122 positivi, per cui le attaccanti devono essere in grado di superare l’ostacolo avversario e chiudere a terra il numero maggiori di palle a disposizione. Sarà una bella battaglia.

b.t.