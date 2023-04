Melissa Magi strepitosa Il titolo italiano ora è suo

La pesarese Melissa Magi ha conquistato il gradino più alto del podio, aggiudicandosi il titolo di campionessa Italiana nell’Esercizio di Solo Libero ai Campionati Italiani Categoria Ragazze di Ostia. Un grande orgoglio per Sport Village. Le altre atlete impegnate nella manifestazione tricolore di categoria erano Giulia Arcangeli, Sofia Balducci, Camilla Bonduà, Elena Cascini, Maria Allegra Del Prete, Melissa Magi, Flora Marinelli, Lisa Ondedei, Asia Ragni, Grace Rinolfi, Eleonora Sarti, Sofia Serafini, Cecilia Zoffoli. Tutte le sincronette hanno preso parte alla gara degli Esercizi Obbligatori, ottenendo buoni punteggi. Melissa Magi si é classificata ottava in gara su un totale di 432 atlete partecipanti. Bene anche la nostra giovanissima singolista Elena Cascini, 2010), che é riuscita a posizionarsi al trentesimo posto su un totale di 76 esercizi. Inoltre nell’Esercizio di Duo Libero Melissa Magi e Lisa Ondedei, classe 2008, si sono classificate tra i migliori 16 esercizi in Italia, mentre le giovanissime 2010 Elena Cascini e Flora Marinelli hanno saputo distinguersi posizionandosi al ventottesimo posto tra tutti gli esercizi presentati in gara. Orgogliose e soddisfatte le allenatrici Barbara Gabucci, responsabile del settore, Simona Chiari, Alessia Baioni, Arianna Magi, Elisa Siliquini, Beatrice Cassiani e Sara Cecchini. "Siamo contente di aver potuto dimostrare che il duro lavoro e la perseveranza pagano sempre", queste le parole della responsabile Gabucci.

b.t.