"Memorial Alphonso Ford a Carpegna: Lavoro fruttuoso e clima giusto"

Dopo anni di assenza, in gran parte dovuti al Covid la Vuelle vuole rilanciare il Memorial Alphonso Ford. La società sta lavorando intensamente per raggiungere l’obiettivo di ricordare con un match a Pesaro il grande giocatore prematuramente scomparso. Aspettiamo buone notizie.

Maurizio Buscaglia, ci dica, come si trova a Carpegna? "Abbiamo tutto quello che ci serve – dice il coach della Vuelle –. Si lavora intensamente".

E’ rimasto colpito dai tifosi? "Sono rimasto molto colpito. I tifosi a salutarci erano tanti, si sono fatti sentire. Senti che c’è tanta gente che ti vuole spingere a fare bene".

Quali obiettivi stagionale si è posto? "Mi sono posto l’obiettivo di lavorare e di farlo bene. Di creare un gruppo. Di dare qualcosa in più a chi è rimasto e di far migliorare tutti giorno dopo giorno. Dobbiamo costruire lo stare insieme e i giocatori più esperti stanno dando già il meglio. Per il momento tutto procede bene".

Si tratta di integrare un gruppo italiano con gli stranieri? "Si tratta anche di integrare gli stranieri tra di loro. Sono giocatori importanti che dovranno essere totalmente coinvolti. Mi piace che ci sia una bella disponibilità di tutti".

Cosa si attende dalla stagione? "La stagione è tosta: il livello si è alzato. Lo sento dire da tutti i miei colleghi. Bisognerà lottare, lottare davvero con la "L" maiuscola. La cosa bella è come se la città – conclude – l’avesse capito. Sono tutti coinvolti".

