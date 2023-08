Memorial Donati, vince il figlio

Roberto Donati continua a vivere sui campi di basket grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene. Anche quest’anno il Memorial per ricordarlo sul playground del Basket Giovane, giunto alla quinta edizione, è stato un successo di partecipazione e non è mancato un pizzico di commozione durante le premiazioni finali quando il padre Giuseppe ha premiato la squadra vincitrice "Compari caldi" nella quale giocava il nipote Andrea, figlio di Roby. Il titolo di mvp è invece stato assegnato a Niccolò Ceccarelli.

Al torneo "Con Roby" hanno partecipato ben 12 squadre, divise in 3 gironi, che si sono sfidate dal 6 all’8 agosto. Le prime due di ogni gruppo e le due migliori terze si sono qualificate per i quarti di finale e la nuova formula voluta da Donati junior è stata molto avvicente. Come d’abitudine, anche il ‘terzo tempo’ al termine del torneo è stato allestito al top, con buffet a base di pizza e dolci preparati dalle mamme.

e.f.